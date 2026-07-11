Un hecho trágico ocurrido este sábado conmocionó el mundo del futbol y por eso la FIFA implementó el minuto de silencio.

Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido comienza a las 15:00hs en el Estadio Hard Rock de Miami pero antes de que inicie el juego se realizó un minuto de silencio debido a una noticia que conmocionó al mundo del futbol.

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Jayden Adams, jugador que participó de la Copa del Mundo con Sudáfrica, falleció este sábado. El cuerpo del ex futbolista fue encontrado sin vida y aún se desconocen los detalles de su muerte.

Jayden Adams fue titular contra la Selección Mexicana en el debut y estuvo en el campo hasta los 61 minutos. Luego, jugó 45′ ante República Checa y otros 10′ con Corea del Sur. Finalmente, no ingresó en la eliminación de Sudáfrica a manos de Canadá en los 16avos de final.

La declaración del representante

“En este momento, la situación sigue siendo muy difícil y dolorosa. La familia no desea que nadie se ponga en contacto con ella ahora. puedo confirmarles que nos ha dejado. Nadie se lo esperaba”, expresó Brendine Johnson, uno de los representantes de Jayden Adams.

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Debido a la situación trágica, la FIFA tomó la decisión de realizar un minuto de silencio en los dos partidos de este sábado en homenaje a lo ocurrido con el ex futbolista de Sudáfrica.