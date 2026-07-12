El astro argentino jugará por primera vez un partido ante los Three Lions y será por las Semifinales del Mundial 2026.

Por los Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026, Argentina venció 3-1 en tiempo extra a Suiza y enfrentará a Inglaterra en las Semifinales. La Albiceleste quedó a dos partidos de retener el cetro de campeón obtenido en Qatar 2022 hace casi cuatro años.

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Y una curiosidad que deja este compromiso es que Lionel Messi, un futbolista con cientos de partidos ante diferentes países y clubes jugará por primera vez ante Inglaterra, al que nunca enfrentó con el cuadro sudamericano ni en partidos oficiales ni amistosos.

Hasta el momento, el astro argentino disputó 12 partidos ante otros campeones del mundo de Europa, con un saldo de 6 victorias, 6 derrotas. Eso si, una victoria fue por penales, ante Francia por la Final del Mundial 2022 y otra derrota también fue por penales, ante Alemania por los Cuartos de Final del Mundial 2006.

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En total, fueron 5 partidos ante Alemania, 3 ante Francia, 3 ante España y 1 contra Italia. Ahora, jugará contra el campeón del mundo europeo restante. Argentina e Inglaterra no se enfrentan desde el 2005, en el marco de un amistoso, mientras que por partidos oficiales se vieron por última vez en la Fase de Grupos del Mundial de Corea del Sur – Japón 2002.

Por otro lado, este historial no quedará en este duelo ya que ganando o perdiendo, sea en la Final o por el Tercer Puesto, el futbolista del Inter Miami sumará otro duelo ante otro campeón del mundo. Pase lo que pase, Lionel Messi podría enfrentar a Francia o España el siguiente fin de semana.

¿Cuándo y dónde juegan Inglaterra vs. Argentina por las Semifinales del Mundial 2026?

En lo que respecta a este histórico partido, será el próximo miércoles 15 de julio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad estadounidense de Atlanta. Allí, Messi conocerá si tendrá a favor o en contra su historial ante los Three Lions.

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En síntesis