El joven atacante disputó la fase de grupos de la Copa del Mundo con los Bafana Bafana. La causa de su muerte todavía no fue revelada.

El mundo del futbol está de luto. Este sábado 11 de julio se confirmó la repentina muerte de Jayden Adams, delantero de la Selección de Sudáfrica y Mamelodi Sundowns FC que disputó la fase de grupos del Mundial 2026.

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La noticia fue dada a conocer por el Sindicato de Futbolistas Sudafricanos, aunque la causa de su muerte todavía no fue anunciada. Adams incluso había sumado minutos contra México en el partido inaugural en el Estadio Ciudad de México.

Jayden Adams marca a Erik Lira en el partido inaugural del Mundial 2026 (Getty Images)

Puntualmente, Jayden Adams fue titular contra el Tri y estuvo en el campo hasta los 61 minutos. Luego, jugó 45′ ante República Checa y otros 10′ con Corea del Sur. Finalmente, no ingresó en la eliminación de Sudáfrica a manos de Canadá en los 16avos de final.

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Pese a ser delantero y a haber disputado tres de los cuatro partidos de Sudáfrica en esta Copa del Mundo, Jayden no pudo marcar goles ni asistir para su seleccionado a lo largo del certamen.

Jayden Adams venía de ser campeón con su club

El fallecimiento de Jayden Adams llega a menos de dos meses de haberse consagrado campeón de la Liga de Campeones de África (CAF Champions League). Mamelodi Sundowns se coronó al derrotar al FAR Rabat de Marruecos con un marcador global de 2-1.

Tras la obtención del título, el futbolista de 25 años realizó un posteo en su cuenta de Instagram con varias fotos de la consagración, acompañado del mensaje: “Momento de orgullo”.

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En síntesis