La estrella brasileña anunció que se retira de la Verdeamarela tras quedar afuera del certamen internacional en manos de los Vikingos.

Por los Octavos de Final del Mundial 2026, Noruega dio el gran golpe y venció 2-1 a Brasil para dejarlo afuera del torneo. El Pentacampeón del Mundo quedó afuera nuevamente de manera prematura y el sexto trofeo deberá esperar ahora hasta 2030 al menos.

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Más allá del shock, otro daño colateral que deja esta eliminación de la Canarinha es el retiro de Neymar del combinado nacional. A sus 34 años, y luego de convertir de penal el descuento para su equipo en el último suspiro, el atacante puso punto final a su etapa como jugador internacional.

El periodista Fabrizio Romano reveló a través de un posteo en ‘X’, ex Twitter, las palabras del astro brasileño tras acabar el compromiso ante los Vikingos: “Lo intenté. Lo intenté. Empezó aquí en el estadio Met Life y terminé aquí. Ahora se acabó”.

🚨🚨 BREAKING: Neymar announces his RETIREMENT FROM INTERNATIONAL FOOTBALL. 👋🏼🇧🇷



“I tried. I tried. It started here at Met Life stadium and I finished here. It is now over”, Ney said after the game.



His story with the Brazilian national team is over. pic.twitter.com/vPIFflyJHq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

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Producto de una lesión en el gemelo con la que llegó al torneo, el futbolista sumó apenas 37 minutos, repartidos en 14 ante Escocia y 23 contra Noruega. No jugó ante Marruecos y Haití porque no estaba recuperado, ni ante Japón por decisión del entrenador Carlo Ancelotti.

Más allá que para el estratega italiano nunca fue la primera opción para conformar su equipo, la presión mediática y de los aficionados hicieron que fuera convocado pese a sumar pocos minutos en el ciclo y arribar con lo justo desde lo físico al torneo.

¿Cómo fue el ciclo de Neymar en la Selección Brasileña?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el jugador fue parte de 130 compromisos con Brasil desde su debut con la Mayor en 2010, siendo titular en 123 ocasiones. Marcó 80 goles y realizó 59 asistencias, y ganó un título, la Copa Confederaciones 2013.

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En síntesis