Por los Octavos de Final del Mundial 2026, Noruega dio el gran golpe y venció 2-1 a Brasil para dejarlo afuera del torneo. El Pentacampeón del Mundo quedó afuera nuevamente de manera prematura y el sexto trofeo deberá esperar ahora hasta 2030 al menos.

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Con esta nueva decepción, ya son 24 años para la Verdeamarela sin levantar la copa. La última vez fue en 2002, en la edición de Corea del Sur – Japón, donde venció en la Final a Alemania. Y precisamente esa cuestión tiene que ver con su mala racha.

Y es que desde que derrotó a los Teutones hace casi un cuarto de siglo, el conjunto sudamericano no volvió a ganarle a un equipo europeo en un partido de eliminación directa en el certamen internacional. En total acumula siete derrotas al hilo en ‘mata-mata’ contra equipos del Viejo Continente.

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Lo curioso es que la Canarinha si ha vencido a equipos de otras confederaciones: CONCACAF, CONMEBOL, AFC, CAF, todas sucumbieron contra Brasil en los mano a mano. Pero siempre que le tocó enfrentar a un equipo de Europa, quedó eliminado.

En 2006 quedó afuera con Francia en Cuartos de Final, misma instancia en 2010 ante Países Bajos. En 2014 el dolor fue doble, no solo cayó goleado 7-1 ante Alemania en las Semifinales de su Mundial, si no que luego perdió el partido del tercer puesto ante la Naranja Mecánica. En 2018 y 2022 volvió a caer en Cuartos de Final contra Bélgica y Croacia, respectivamente.

Otra racha negativa que Brasil alcanzó en el Mundial 2026

Además de lo mencionado, Brasil llegará a 28 años sin ganar la Copa del Mundo, más de los años que transcurrieron entre 1970 y 1994, la tercera y cuarta conquista del gigante sudamericano. Igualará la marca entre la primera edición de 1930 y 1958, su primer torneo ganado.

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En síntesis