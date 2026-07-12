Francia, España, Argentina e Inglaterra son los cuatro semifinalistas del Mundial 2026. Francia y España se enfrentan este martes 14 de julio, mientras que Argentina e Inglaterra lo harán el miércoles para definir a los dos finalistas del torneo.

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Más allá de que lo más importante es el título, la lucha por ser el campeón de goleo de la Copa del Mundo está que arde entre Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane y Jude Bellingham. Por eso le consultamos a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, que nos diga quién cree que terminará con más goles.

Recordemos que por ahora los líderes son Lionel Messi y Kylian Mbappé con 8 goles. Según la IA, Kylian Mbappé terminará como el máximo goleador del Mundial 2026. ‘Gemini’ proyecta que Francia le ganará a España y que el delantero realizará una anotación en dicho partido, mientras que en la final convertirá un doblete contra Argentina.

De esta manera, Kylian Mbappé terminaría con 11 goles en la Copa del Mundo. A su vez la Inteligencia Artificial indica que Lionel Messi llegará a las 9 anotaciones en el torneo ya que le convertirá un tanto a Inglaterra pero luego en la final ante Francia se quedará sin celebrar.

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Lionel Messi y Kylian Mbappé en el Mundial 2022 (Getty Images)

Por su parte, Harry Kane le anotará a Argentina en la semifinal y luego la IA proyecta que el delantero convertirá otro gol ante España en el partido por el tercer puesto, por lo que terminaría como tercer máximo goleador del Mundial 2026 con 8 anotaciones.

Entonces, de acuerdo a la Inteligencia Artificial de Google, Kylian Mbappé se quedaría tanto con el título tras vencer a Argentina como también terminaría como campeón de goleo de la Copa del Mundo con 11 anotaciones.

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El top5 de goleadores del Mundial 2026 según la IA

Puesto Jugador Selección Goles Actuales Goles Proyectados (Semis/Final/3er Puesto) Goles Finales 1° Kylian Mbappé Francia 8 +3 11 2° Lionel Messi Argentina 8 +1 9 3° Harry Kane Inglaterra 6 +2 8 4° Erling Haaland Noruega 7 Eliminado 7 5° Jude Bellingham Inglaterra 6 +1 7

En síntesis