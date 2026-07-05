Las alineaciones del Brasil vs Noruega hoy

Este domingo 5 de julio comenzamos con un partidazo entre Brasil y Noruega, el día de hoy Neymar Jr. o Erling Haaland podrían despedirse de la Copa del Mundo. Ambas escuadras han sido de las más fuertes en la ronda de la fase de grupos e incluso en los dieciseisavos, por lo que llegan a este encuentro con muchas probabilidades de vencer.

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La escuadra de Carlo Ancelotti tiene varias piezas como Neymar o Endrick que podría utilizar en caso de que el encuentro se le complique, por lo que hoy optaría por esa base que ya ha tenido en los duelos anteriores. El único problema es que la zaga no ha estado tan bien y ahora contra un jugador que sabe meter goles como lo es el noruego.

Por su parte, la plantilla de Ståle Solbakken como titular no se ha medido a una gran potencia como lo son los brasileños, ya que ante Francia, el estratega decidió guardarse a su mejores elementos. Es por esta razón que se viene un gran partido entre ambas selecciones y ahora ninguno de los técnicos se guardaría nada en la banca.

Posibles alineaciones de Brasil

Allison

Gabriel Magalhães

Marquinhos

Danilo

Douglas Santos

Casemiro

Bruno Guimaraes

Lucas Paquetá

Vinicius Junior

Matheus Cunha

Rayan

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Posibles alineaciones de Noruega

Orjan Nyland

Kristoffer Ajer

Moller Wolfe

Holmgren Pedersen

Torbjorn Heggem

Patrick Berg

Sander Berge

Martin Odegaard

Alexander Sorloth

Erling Haaland

Antonio Nusa

En síntesis