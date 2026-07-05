Cristiano Ronaldo se despide de su último Mundial

Cristiano Ronaldo ha cumplido 41 años y para muchos ha jugado su último Mundial. Previo al encuentro de Portugal vs España salió a conferencia de prensa donde lo cuestionaron al respecto, lo raro es que lo tomaba a broma, pero a la vez daba lecciones sobre lo que ha sido su carrera, por lo que dejó duda al respecto.
¿Se despide de su último Mundial?
“Último Mundial, gracias por la pregunta. Es disfrutar el máximo posible, que sea el último Mundial, que es el último Mundial y disfrutar día a día, ojalá que no sea mañana mi último partido, ojalá”, fue la respuesta de CR7 al cuestionamiento de su posible retiro de las Copas del Mundo, como haciendo mofa de la pregunta que se le hizo.
“Ustedes (prensa) están con muchas ganas de que no venga más, que no me quieren ver más aquí. Ya llegará el día… Te voy a ser sincero, pase lo que pase mañana, saldré con la consciencia muy tranquila. Pero no 100%, 1000% porque en la vida, en el futbol, yo he dado todo lo que tenía”, dijo dando muestra de que sería posible.
Su razón para continuar en el futbol
Aunque remató con esto, donde dejó un mensaje sobre lo que se ha esperado de él en caso de que sea su último Mundial, además dejó claro que le ha ido tan bien en el deporte que ya no juega porque pueda ganar más, sino porque en realidad disfruta de lo que hace.
“Mi pasión, mi querer jugar no fue por necesidad, juego por pasión, me encanta jugar futbol”. Pase lo que pase mañana estaré feliz, porque yo no puedo poner presión a mí mismo de llegar al final de mi carrera y pensar que tienes que ganar, no, será lo que Dios quiera.”Cristiano Ronaldo
Cristiano además apuntó que está bien en el Mundial, pero que hay a quienes les va mucho mejor: “Ya he hecho 3 goles, otros que han hecho más porque están muy bien, pero yo no estoy mal, creo. Hay que seguir, a ver si gano mañana y marco un golito“.
Mientras espera por enfrentar a España en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo tiene nuevo DT en Al-Nassr
En síntesis
- Cristiano Ronaldo de 41 años habló previo al partido de Portugal vs España.
- 3 goles ha marcado el delantero portugués en la actual Copa del Mundo.
- Por pasión y no por necesidad continúa jugando, aseguró el atacante en conferencia.