El intratable 'killer' noruego volvió a convertir en el torneo y el ranking de artilleros está que arde.

Cuando muchos señalaban que ‘solo le anotaba a equipos pequeños’, Erling Haaland demostró el gran delantero que es y apareció en el partido más importante de todos. El gigante le marcó un doblete a Brasil en octavos de final y metió a su selección en la siguiente ronda, haciendo historia grande en el Mundial 2026.

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En primer lugar, la máxima estrella de la Selección de Noruega anotó el 1-0 de cabeza ante Brasil a los 79 minutos, anticipándose en un duelo aéreo con Gabriel Magalhaes. Posteriormente, en el cierre del juego, Haaland anotó el 2-0 con un zurdazo de media distancia, rematando abajo junto a un poste desde fuera del área sorprendiendo a todos.

Con este aporte por duplicado, Erling Haaland llegó a 7 goles convertidos con Noruega en lo que va de esta Copa del Mundo. Le anotó un doblete a Irak en el debut, un doblete a Senegal en el segundo juego, un gol a Costa de Marfil en dieciseisavos, y un doblete a Brasil ahora en octavos. El único que no sufrió su furia fue Francia.

El duelo que Haaland le ganó a Gabriel [Foto: Getty]

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Gracias a sus conquistas en sus primeros cinco encuentros en este Mundial 2026, Erling Haaland se convirtió en el nuevo líder de la tabla de goleo de la competencia. Con sus siete tantos, alcanzó la línea de Lionel Messi y Kylian Mbappé, ambos con la misma cantidad. El argentino, no obstante, aún tiene un partido menos.

Por detrás de Haaland, Messi y Mbappé, aparece en segunda línea Harry Kane, con sus respectivos 5 goles y un partido menos también. Completan la tabla de máximos artilleros en el tercer escalón Mikel Oyarzábal y Ousmane Dembelé (en competencia), Ismaila Sarr y Vini Jr (eliminados), con 4 goles. El ranking de anotadores está más caliente que nunca.

La tabla de goleo del Mundial 2026 tras el doblete de Erling Haaland: