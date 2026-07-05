Los Red Devils no se guardaron nada tras la decisión del entre madre del futbol mundial con los Yankees por la expulsión de una de sus figuras.

El mundo del futbol se vio sorprendido al enterarse que la FIFA le perdonó la expulsión a Folarin Balogun, jugador de Estados Unidos que fue expulsado ante Bosnia y Herzegovina por los 16avos de Final y estará disponible ante Bélgica por los Octavos de Final. Ante esto, la Federación de los Red Devils lanzó un comunicado al respecto y no se guardó nada.

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“La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) está asombrada por la decisión de la FIFA de declarar al jugador estadounidense suspendido Folarin Balogun apto para jugar en el partido entre Estados Unidos y Bélgica el lunes 6 de julio a las 17:00 (hora de Seattle).

La FIFA fundamenta su decisión en el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA. Esta disposición establece que el Comité Disciplinario de la FIFA puede decidir suspender la ejecución de una sanción disciplinaria impuesta previamente.

Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA establece claramente que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente la suspensión del equipo para el siguiente partido, como ha ocurrido con todas las tarjetas rojas emitidas anteriormente durante esta Copa Mundial de la FIFA.

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🇺🇸 LA FIFA LEVANTÓ LA SANCIÓN DE BALOGUN Y PODRÁ JUGAR ANTE BÉLGICA



El Comité Disciplinario de la FIFA suspendió la sanción que dejaba a Folarin Balogun afuera del cruce ante Bélgica y habilitó al goleador de Estados Unidos para jugar los octavos del Mundial 2026 este lunes en… pic.twitter.com/gumqa9MtdQ — AlterFútbol (@AlterFutbol) July 5, 2026



Además, e independientemente de lo anterior, la decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento de Competición de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tal como se establece en el artículo 10.5:

‘Si un jugador o miembro del cuerpo técnico es expulsado como consecuencia de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), quedará automáticamente suspendido del siguiente partido de su equipo. Además, se podrán imponer sanciones adicionales.‘

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El carácter automático de dicha suspensión también se reafirmó explícitamente en la Circular nº 16 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se distribuyó a todas las asociaciones miembro participantes el 12 de mayo de 2026.

Esta misma regla se reitera en cada reunión de coordinación de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 antes de cada encuentro y se incluye en todas las presentaciones de los talleres de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles”.

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¿Cuándo y dónde juegan Estados Unidos vs. Bélgica por el Mundial 2026?

Los Yankees y los Red Devils se medirán por los Octavos de Final del certamen internacional el próximo lunes 6 de julio desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en Lumen Field de la ciudad estadounidense de Seattle. Ambos cojuntos buscarán ganar para avanzar de fase.

En síntesis