Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado en el Estadio Hard Rock. El vencedor se enfrentará con Argentina o Suiza.

Noruega e Inglaterra se enfrentan este sábado 11 de julio por el penúltimo partido por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro entre estas dos selecciones europeas comienza a partir de las 15:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Hard Rock de Miami.

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Inglaterra es la candidata a avanzar a la semifinal de la Copa del Mundo, pero Noruega tiene armas para volver a sorprender en el torneo especialmente con Erling Haaland. Por esta razón es que se espera que sea un partido igualado hasta el final.

Por dónde ver el partido

El partido entre Noruega e Inglaterra de este sábado 11 de julio puede verse en México por televisión abierta por Canal 5 y Azteca 7, como también existe la opción de observarlo a través de la plataforma ViX Premium mediante el Plan Mundial. A continuación, la información en otros países.

México: Canal 5, Azteca 7, ViX Premium

Canal 5, Azteca 7, ViX Premium Argentina: Flow Sports, DSports, Paramount+

Flow Sports, DSports, Paramount+ Centroamérica : Tigo Sports, FOX Sports

: Tigo Sports, FOX Sports Sudamérica : DSports, Paramount+

: DSports, Paramount+ España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, Prime Video USA, Peacock

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Cómo llegan ambas selecciones

Noruega viene de lograr uno de los batacazos del Mundial tras ganarle por 2-1 a Brasil en los octavos de final. Ahora el equipo comandado por Erling Haaland y Martin Odegaard se enfrenta nuevamente con una potencia y el conjunto escandinavo no tiene nada que perder.

Por su parte, Inglaterra derrotó por 3-2 a México en un partidazo en el Estadio Azteca con un doblete de Jude Bellingham y otro gol de Harry Kane. El equipo de Thomas Tuchel resistió la última media hora con un hombre menos y busca alcanzar la semifinal.

En síntesis

El partido se juega este sábado 11 de julio en el Estadio Hard Rock de Miami.

en el Estadio Hard Rock de Miami. El vencedor se enfrentará con el ganador entre Argentina y Suiza.

En México, el encuentro se transmite EN VIVO por Canal 5, Azteca 7 y ViX.