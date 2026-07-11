Los espectadores no ocultaron su bronca por la grilla del choque de esta noche en Kansas City.

El Argentina vs. Suiza de este sábado fue programado para un horario cómodo para los aficionados de todo el continente, que tendrán tiempo de sintonizar los cuartos de final. El Mundial 2026 presenta una propuesta agradable para ver al equipo de Messi contra el de Xhaka, que lo darán todo para estar entre los mejores del planeta.

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Ahora bien, en la antesala del encuentro de esta noche, los fanáticos mexicanos reclamaron por un problema con la transmisión del compromiso que se juega en Kansas City. Es que de acuerdo a la grilla del partido entre Argentina y Suiza, no se podrá ver en forma gratuita en México, como sí pudieron con Noruega-Inglaterra.

La agenda de transmisiones de hoy en el Mundial 2026 señala que el cruce de sudamericanos y europeos no irá por ninguna señal de TV abierta pese a la importancia del juego. En realidad, el duelo de la ‘Albiceleste’ con los ‘Rossocrociati’ tampoco se podrá seguir en el país por los canales de televisión de cable o de paga.

Esta situación que complica a muchos televidentes tiene que ver con que ViX Premium adquirió los derechos exclusivos para pasar el encuentro en México y el resto no. Mientras que pantallas como Canal 5, Azteca 7 o TUDN solo transmiten una parte de los partidos, el servicio de streaming cuenta con los 104 de este Mundial 2026.

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El encuentro entre Argentina y Suiza por los cuartos de final se podrá sintonizar por medio del “Pase Mundial” que ofrece ViX Premium desde el inicio del Mundial 2026. No forma parte de la suscripción mensual común de la plataforma, sino que se trata de un formato aparte que posee un costo extra a abonar al registrarse.