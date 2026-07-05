Noruega vs. Inglaterra: fecha, hora y sede del partido por los cuartos de final del Mundial 2026

Los Vikingos Rojos eliminaron a Brasil, mientras que Los Tres Leones vencieron al Tri en el Estadio Azteca.

Confirmado: Noruega e Inglaterra se verán las caras en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Ambos seleccionados europeos obtuvieron su boleto para la próxima instancia este domingo 5 de julio luego de superar sus respectivos cruces ante Brasil y México.

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Los Vikingos Rojos dieron la sorpresa ante la Verdeamarela gracias a un doblete de Erling Haaland, mientras que los Tres Leones eliminaron al Tri en el Estadio Ciudad de México (Azteca) en el segundo turno. De esta manera, ambos equipos quedaron emparejados y lucharán para meterse entre los mejores cuatro de la cita mundialista.

Además, en este cotejo se enfrentarán dos de los delanteros más letales que tiene la Copa del Mundo: Erling Haaland y Harry Kane. Los dos han cumplido con las expectativas, pero solo uno podrá seguir adelante en la competencia.

Día, hora y sede de los cuartos de final entre Noruega e Inglaterra

Fecha : Sábado 11 de julio de 2026

: Sábado 11 de julio de 2026 Hora : 15:00 hs (CDMX)

: 15:00 hs (CDMX) Estadio: Estadio Miami (Hard Rock Stadium)

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Hard Rock Stadium de Miami, sede del Mundial 2026 (Getty Images)

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