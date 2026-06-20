¿Por qué la abreviación de Costa de Marfil es CIV en el Mundial 2026?

Ni CDM, ni CMF: Costa de Marfil es reconocida ante FIFA en este Mundial 2026 como CIV y tiene una explicación que disipará todas las dudas.

Luego de tres participaciones de forma consecutiva (2006, 2010 y 2014) y dos ausencias continuadas, Costa de Marfil está disfrutando de su regreso al futbol de élite de selecciones con su presencia en esta Copa del Mundo 2026. Compartiendo el Grupo E junto con Alemania, Ecuador y Curazao, el equipo dirigido por Emerse Faé tiene el objetivo de dar la sorpresa ante todo el planeta.

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Pero, más allá de lo deportivo, lo que llama la atención en los aficionados que están siguiendo este campeonato mundial desde sus hogares es por qué FIFA eligió las siglas CIV para abreviar el nombre de esta nación africana. Hay una explicación y está ligada a una decisión política del propio país.

El Gobierno de Costa de Marfil pide, desde 1985, que se los llame como Côte d’Ivoire (Getty Images)

CIV proviene del nombre oficial en francés: Côte d’Ivoire. Existen reglas para denominar de forma corta a los países en competiciones deportivas y códigos internacionales. En este caso, FIFA, el COI (Comité Olímpico Internacional) y la norma ISO 3166-1 alfa-3 decretan que estas sean las siglas para reconocer a Los Elefantes en el Mundial 2026 y no con otras claves como CDM o CMF.

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Calendario de Costa de Marfil en el Mundial 2026

Costa de Marfil 1-0 Ecuador | Domingo 14 de junio

1-0 Ecuador | Domingo 14 de junio Alemania vs. Costa de Marfil | Sábado 20 de junio

| Sábado 20 de junio Curazao vs. Costa de Marfil | Jueves 25 de junio

En síntesis