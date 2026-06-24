¿Cuándo y contra quién juega México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026?

El Tri clasificó como líder del Grupo A y todavía debe esperar por su rival en la próxima instancia.

México finalizó su participación en la fase de grupos del Mundial 2026. El Tri enfrentó a República Checa en la última jornada y clasificó como líder del Grupo A, zona que compartió con Sudáfrica, Corea del Sur y su rival de turno. Ahora, el combinado nacional se verá las caras con un tercero.

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¿Cuándo juega México los 16avos de final del Mundial 2026?

La Selección Mexicana jugará los 16avos de final el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México (Azteca). Además, el encuentro comenzará a las 16:00 horas (CDMX).

¿Quién será rival de México en los 16avos de final del Mundial 2026?

México enfrentará en 16avos de final al mejor tercero de los grupos C, E, F, H o I. Como la Jornada 3 de la fase de grupos todavía sigue en curso, el contrincante del Tri todavia no está definido.

Ahora bien, lo que sí se sabe es que la Selección Mexicana se verá las caras contra el mejor tercero dentro de los mejores terceros de los grupos mencionados. De momento, estos son:

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Grupo C: Escocia (3 puntos)*

(3 puntos)* Grupo E: Ecuador (1 punto)

(1 punto) Grupo F: Suecia (3 puntos)

(3 puntos) Grupo H: Cabo Verde (2 puntos)

(2 puntos) Grupo I: Senegal (0 puntos)

*Ya disputó la Jornada 3.

Suecia es uno de los posibles rivales de México en 16avos de final (Getty Images)

En síntesis

México clasificó como líder del Grupo A tras su partido contra República Checa.

del Grupo A tras su partido contra República Checa. El 30 de junio jugará los 16avos en el Estadio Azteca a las 16:00.

jugará los 16avos en el Estadio Azteca a las 16:00. Su próximo rival saldrá de los mejores terceros (grupos C, E, F, H o I).