¿Cristiano Ronaldo y Georgia Rodríguez apoyaron a México en el Azteca? La verdad de la foto viral

El Bicho apareció en el Coloso de Santa Úrsula presenciando el último juego del Tri, pero se trata de una representación de la Inteligencia Artificial.

El Mundial 2026 genera todo tipo de pasiones y revoluciones en las redes sociales, pero también abre la puerta a la desinformación masiva. Luego de lo que fue el gran triunfo de la Selección de México ante República Checa este miércoles en el Estadio Azteca, comenzó a circular con fuerza una imagen que dejó a miles de fanáticos con la boca abierta con Cristiano Ronaldo involucrado.

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Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca: ¿Real o falso?

En la fotografía viralizada se puede observar supuestamente a Cristiano Ronaldo y a su pareja, Georgina Rodríguez, vestidos con la camiseta del Tri en uno de los palcos del recinto. Sin embargo, la inteligencia artificial le tendió una trampa al público y la escena no es real.

La llamativa postal es puro fruto de la tecnología y los algoritmos generativos de la IA. A pesar de que muchísimos usuarios en plataformas como X e Instagram creyeron ciegamente en la veracidad del contenido debido a su impresionante nivel de detalle técnico, la realidad indica que se trata de un montaje digital muy bien logrado. El posteo se disparó y se compartió de forma masiva debido al enorme cariño y la profunda admiración que el público mexicano siente por el astro portugués.

Una de las imágenes virales de Cristiano Ronaldo apoyando a México. (GETTY IMAGES)

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Más allá del impacto visual, la presencia del Bicho en suelo azteca resulta físicamente imposible en este momento cronológico del torneo. Cristiano Ronaldo se encuentra concentrado junto al resto de la delegación de su país en los Estados Unidos, donde el plantel luso lleva a cabo intensos entrenamientos con la mente puesta en preparar el trascendental partido contra Colombia.

La selección de Portugal jugará este mismo sábado su último compromiso correspondiente a la fase de grupos del campeonato, un duelo crucial donde se juegan la cima de su sector. Con la agenda tan apretada y la alta exigencia física que requiere el certamen ecuménico, el atacante no tiene margen para realizar viajes internacionales de este calibre.

En síntesis

Una foto viralizada de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez con la camiseta de México en el Estadio Azteca es falsa.

con la camiseta de México en el Estadio Azteca es falsa. La imagen fue generada mediante inteligencia artificial y se viralizó en redes sociales como X e Instagram.

y se viralizó en redes sociales como X e Instagram. Cristiano Ronaldo se encuentra concentrado en Estados Unidos con Portugal para enfrentar a Colombia.