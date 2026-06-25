Tras la goleada de México ante Chequia, FIFA describió a Julián Quiñones en una sola palabra

El delantero se está luciendo, por lo que la entidad madre del futbol se deshizo en elogios con su rendimiento.

La Selección de México cerró una fase de grupos de ensueño en su Copa del Mundo tras pasar por encima de sus rivales y asegurar su boleto a la siguiente ronda con autoridad. El combinado nacional selló una gran actuación colectiva al golear 3-0 a República Checa en un colmado Estadio Azteca. Por esa razón, la FIFA decidió reconocer a Julián Quiñones con un contundente mensaje que lo colocó delante de los ojos del mundo.

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El elogio que FIFA le entregó a Julián Quiñones

A través de sus canales oficiales, el máximo organismo del fútbol mundial se rindió ante el nivel del atacante mediante una publicación en su cuenta de X. Acompañado de una impactante imagen del futbolista festejando su anotación en el coloso de Santa Úrsula, la entidad utilizó la palabra “Letal” para definir el presente del jugador en el torneo de manera contundente.

La distinción no es para menos, ya que el actual atacante del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita está firmando un torneo consagratorio. Con su conquista ante los checos, el delantero sumó su segundo festejo en lo que va de la competencia, habiendo anotado también en el debut frente a Sudáfrica, hecho que lo transformó en la pieza más desequilibrante y peligrosa del equipo de mitad de cancha hacia adelante.

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El gran momento de forma de Quiñones se debe, en gran medida, al entendimiento que ha mostrado en el frente de ataque al hacer una gran dupla ofensiva junto a Raúl Jiménez. El peligro de ambos le permitió al Tri avanzar a la próxima instancia de la competencia como el líder indiscutido del Grupo A con puntaje perfecto, mientras que los sudafricanos se quedaron con el segundo boleto de la zona.

Con la clasificación asegurada de sobra y la moral por las nubes gracias al reconocimiento internacional, el seleccionado mexicano ya trabaja en la espera por conocer a su próximo rival en los 16avos de final. El cuerpo técnico sabe que mantener encendido y en este nivel a su delantero estrella será vital para sostener la ilusión de todo un país que sueña en grande.

En síntesis

La FIFA reconoció en sus redes oficiales el nivel “letal” de Julián Quiñones con la Selección de México.

con la Selección de México. El delantero del Al-Qadisiyah anotó ante República Checa y sumó su segundo gol en el Mundial.

anotó ante República Checa y sumó su segundo gol en el Mundial. México clasificó a los dieciseisavos de final como líder perfecto del Grupo A junto a Sudáfrica.