Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 26 de junio y dónde ver en México

HOY viernes 26 de junio se definen los Grupos G, H e I con seis juegazos. La actividad de la Copa del Mundo 2026 comienza con Senegal midiéndose a Irak y Noruega chocando contra Francia. Más tarde, Cabo Verde se verá las caras con Arabia Saudita, mientras que el plato fuerte será en Guadalajara, donde Uruguay y España se enfrentarán en el Estadio Akron. Como si esto fuera poco, a última hora se disputarán en simultáneo Egipto vs. Irán y Nueva Zelanda vs. Bélgica.
Encuesta¿Uruguay podrá sorprender a España en el Akron de Guadalajara?
¿Uruguay podrá sorprender a España en el Akron de Guadalajara?
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PARTIDOS DEL VIERNES 26 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN MÉXICO Y LATAM
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
Senegal vs. Irak (Grupo I)
Estadio BMO Field (Toronto), Canadá
- Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 12:00 (CT) / 13:00 (ET) / 10:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock
Noruega vs. Francia (Grupo I)
Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 13:00 (ET) / 12:00 (CT) / 10:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock
Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H)
Estadio NRG (Houston), Estados Unidos
- Argentina: 21:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 18:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 02:00 (sábado 27) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 19:00 (ET) / 18:00 (CT) / 16:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock
Uruguay vs. España (Grupo H)
Estadio Akron (Guadalajara), México
- Argentina: 21:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
- Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 18:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5
- Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 02:00 (sábado 27) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 19:00 (ET) / 18:00 (CT) / 1
Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G)
Estadio BC Place (Vancouver), Canadá
- Argentina: 00:00 horas (inicio sábado) | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 23:00 horas (viernes 26) | DSports, DGO, Paramount+
- México: 21:00 horas (viernes 26) | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 22:00 horas (viernes 26) | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 22:00 horas (viernes 26) | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 22:00 horas (viernes 26) | DSports, DGO, Paramount+
- España: 05:00 horas (sábado 27) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 20:00 (PT viernes) / 23:00 (ET viernes) / 22:00 (CT viernes) | FOX, FS1, Peacock
Egipto vs. Irán (Grupo G)
Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos
- Argentina: 00:00 horas (inicio sábado) | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 23:00 horas (viernes 26) | DSports, DGO, Paramount+
- México: 21:00 horas (viernes 26) | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 22:00 horas (viernes 26) | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 22:00 horas (viernes 26) | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 22:00 horas (viernes 26) | DSports, DGO, Paramount+
- España: 05:00 horas (sábado 27) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 20:00 (PT viernes) / 23:00 (ET viernes) / 22:00 (CT viernes) | FOX, FS1, Peacock