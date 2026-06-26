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Mundial 2026

Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 26 de junio y dónde ver en México

Noruega-Francia y Uruguay-España, dos encuentros estelares que se llevan toda la atención de la Copa del Mundo 2026 esta jornada.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal serán grandes animadores de la jornada de este viernes 26 de junio
© Getty ImagesKylian Mbappé y Lamine Yamal serán grandes animadores de la jornada de este viernes 26 de junio

HOY viernes 26 de junio se definen los Grupos G, H e I con seis juegazos. La actividad de la Copa del Mundo 2026 comienza con Senegal midiéndose a Irak y Noruega chocando contra Francia. Más tarde, Cabo Verde se verá las caras con Arabia Saudita, mientras que el plato fuerte será en Guadalajara, donde Uruguay y España se enfrentarán en el Estadio Akron. Como si esto fuera poco, a última hora se disputarán en simultáneo Egipto vs. Irán y Nueva Zelanda vs. Bélgica.

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PARTIDOS DEL VIERNES 26 DE JUNIO: HORARIO Y TV EN MÉXICO Y LATAM

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

Senegal vs. Irak (Grupo I)

Estadio BMO Field (Toronto), Canadá

  • Argentina: 16:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 13:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 12:00 (CT) / 13:00 (ET) / 10:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock

Noruega vs. Francia (Grupo I)

Estadio Gillette (Boston), Estados Unidos

  • Argentina: 16:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 13:00 (ET) / 12:00 (CT) / 10:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock

Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Grupo H)

Estadio NRG (Houston), Estados Unidos

  • Argentina: 21:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 18:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 02:00 (sábado 27) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 19:00 (ET) / 18:00 (CT) / 16:00 (PT) | FOX, FS1, Peacock

Uruguay vs. España (Grupo H)

Estadio Akron (Guadalajara), México

  • Argentina: 21:00 horas | DSports, Telefe, TyC Sports, Disney+, Paramount+
  • Chile: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 18:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5
  • Colombia: 19:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 19:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 02:00 (sábado 27) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 19:00 (ET) / 18:00 (CT) / 1

Nueva Zelanda vs. Bélgica (Grupo G)

Estadio BC Place (Vancouver), Canadá

  • Argentina: 00:00 horas (inicio sábado) | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 23:00 horas (viernes 26) | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 21:00 horas (viernes 26) | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 22:00 horas (viernes 26) | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 22:00 horas (viernes 26) | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 22:00 horas (viernes 26) | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 05:00 horas (sábado 27) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 20:00 (PT viernes) / 23:00 (ET viernes) / 22:00 (CT viernes) | FOX, FS1, Peacock

Egipto vs. Irán (Grupo G)

Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos

  • Argentina: 00:00 horas (inicio sábado) | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 23:00 horas (viernes 26) | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 21:00 horas (viernes 26) | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 22:00 horas (viernes 26) | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 22:00 horas (viernes 26) | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 22:00 horas (viernes 26) | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 05:00 horas (sábado 27) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 20:00 (PT viernes) / 23:00 (ET viernes) / 22:00 (CT viernes) | FOX, FS1, Peacock
Tomas Vetere
Tomas Vetere
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