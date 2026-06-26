Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Noruega vs. Francia según la IA

Noruega y Francia se juegan el liderato de su grupo en un cruce con aroma de partidazo. Una proyección de IA marca una diferencia corta.

Noruega y Francia se enfrentan HOY viernes 26 de junio de 2026 a las 13:00 horas (CDMX) por la Jornada 3 del Mundial 2026, dentro del Grupo I, en el Gillette Stadium de Boston, Foxborough. Los dos países llegan con 6 puntos tras sus primeros partidos, así que el cruce define el liderato de la zona. Los galos aparecen arriba por diferencia de goles (+5) y los nórdicos están solo un escalón por debajo (+4), quedando perjudicados ante una igualdad esta tarde.

Publicidad

Será el primer cruce entre Kylian Mbappé y Erling Haaland con sus selecciones, un duelo que además pesa mucho en la tabla de máximos anotadores del torneo. Los dirigidos por Didier Deschamps, quien hoy no estará en la banca junto a sus futbolistas, llegan con mejores sensaciones generales a este duelo.

Kylian Mbappé y Erling Haaland ahora se enfrentarán con sus países (Getty Images)

Ambas naciones tuvieron tres días completos de descanso antes de este tercer compromiso, así que no hay una diferencia marcada desde ese lado. Ante ese escenario, en Bolavip consultamos a la IA y la lectura inicial es clara: Francia parte como ligera favorita en un partido cerrado, con proyección de 2-1.

Publicidad

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Francia

Francia llega un paso arriba en el grupo: el equipo francés lidera el Grupo I con 6 puntos y mejor diferencia de goles que Noruega (+5 contra +4). A eso se suma un detalle importante en la lectura previa: Francia solo recibió un gol en sus dos partidos , mientras que Noruega ya permitió 3.

el equipo francés lidera el Grupo I con 6 puntos y mejor diferencia de goles que Noruega (+5 contra +4). A eso se suma un detalle importante en la lectura previa: , mientras que Noruega ya permitió 3. Las señales recientes favorecen más al ataque francés: Francia suma 6 goles en la fase de grupos y viene de dos victorias claras, 3-1 a Senegal y 3-0 a Irak. Como apoyo secundario, la proyección individual más fuerte del cruce también empuja hacia ese lado, con una proyección de 0.9 goles para Kylian Mbappé. La balanza se inclina por un equipo que llega con pegada y una imagen más sólida.

Francia suma 6 goles en la fase de grupos y viene de dos victorias claras, 3-1 a Senegal y 3-0 a Irak. Como apoyo secundario, la proyección individual más fuerte del cruce también empuja hacia ese lado, con una proyección de 0.9 goles para Kylian Mbappé. Noruega tiene gol, pero también deja margen para un ida y vuelta: el conjunto nórdico ya marcó 7 goles en dos fechas y Erling Haaland viene de firmar un doblete ante Senegal, así que hay argumentos reales para pensar que puede anotar. Aun así, la combinación de liderato, mayor solidez defensiva y favoritismo previo sostiene una ventaja corta para Francia en un choque que también se vende como un duelo de goleadores.

¿Qué dijo la IA de Noruega vs. Francia en el Mundial 2026?

“Mi pronóstico para este partido es: Noruega 1-2 Francia”

La proyección apunta a una victoria francesa por margen corto, no a una goleada. Francia aparece como ligera favorita por su mejor perfil general en el grupo, pero el 1-2 también encaja con otra idea fuerte de la previa: Noruega tiene suficiente llegada al área rival como para competir y anotar.

Esto no significa que el cuadro noruego llegue como simple acompañante. El momento de Erling Haaland, sumado a una producción general de 7 goles en dos jornadas, sostiene la sensación de partido incómodo para los franceses. Aun así, entre la solidez defensiva de los galos, su liderato y el peso de sus nombres, la lectura principal sigue del lado galo.

Publicidad

En síntesis