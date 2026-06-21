Qué pasará con las 6 bajas del América

El Club América estaría terminando su relación con 6 jugadores, algunos ya tienen un futuro y otros no.

Este lunes el Club América regresa de su pretemporada en Marbella con destino a la Ciudad de México antes de disputar su duelo ante LA Galaxy, pero hay jugadores que ya no fueron contemplados para hacer el viaje a España y parece ser que su relación con el conjunto ha terminado para esta nueva etapa con Guillermo Almada.

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El técnico azulcrema ya no contará con seis jugadores; algunos de ellos ya no entran en los planes de la plantilla por sus condiciones, otros terminan contrato y uno más tomó la decisión de terminar su etapa con las Águilas, por lo que el futuro para cada uno de los jugadores que dejan al equipo para el Apertura 2026 tiene sus temas especiales.

El futuro de las 6 bajas del Club América

En primer lugar tenemos a los jugadores que ya terminan contrato con la escuadra y que por ende salen como agentes libres. Estamos hablando de Néstor Araujo y Ralph Orquín, el primero había sido ligado a otros conjuntos de la Liga MX, pero nada concreto; en el caso del canterano, el hecho de no renovar lo relegó del equipo y ahora buscaría una oportunidad en Europa.

Los siguientes dos casos son distintos; el primero es el de Aarón Mejía, el lateral derecho llegó como préstamo de Xolos de Tijuana por seis meses y aunque estaba a un año, la pretemporada la continuó con el equipo fronterizo. El segundo es Jonathan dos Santos, el mediocampista, aunque era clave en el club, le pondrá fin a su carrera como futbolista yéndose con este equipo.

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Finalmente quedan dos jugadores que trajo André Jardine, pero no entran en los planes de Guillermo Almada; Vinícius Lima tendrá que regresar con Fluminense, pero América tendría que pagar por incumplir con el contrato por un año; el otro es Rodrigo Dourado, quien no es considerado en la plantilla, pero que hasta el momento no se sabe de gestiones con algún otro plantel.

En síntesis