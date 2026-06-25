Repasa cómo están las llaves de la siguiente instancia eliminatoria luego de un nuevo día de partidos.

¡Día de grandes novedades! Este jueves 25 de junio se definieron los Grupos D, E y F del Mundial 2026, dejando todavía más certezas sobre lo que nos espera en los Playoffs. Con nuevos clasificados confirmados y más equipos eliminados que quedaron en el camino, aquí debajo podrás repasar las actualizaciones de la competencia.

Publicidad

Los resultados del jueves en fase de grupos del Mundial 2026:

Este jueves 25 de junio, estos fueron los marcadores finales de cada los partidos de la jornada 3 de los Grupos D, E y F de la Copa Mundial de la FIFA:

Paraguay 0-0 Australia – Grupo D – parcial

– Grupo D – Turquía 2-2 Estados Unidos (Guler y Kokcu / Trusty y Berhalter) – Grupo D – parcial

(Guler y Kokcu / Trusty y Berhalter) – Grupo D – Ecuador 2-1 Alemania (Angulo y Plata / Sané) – Grupo E.

(Angulo y Plata / Sané) – Grupo E. Curazao 0-2 Costa de Marfil (Pepe x2) – Grupo E.

(Pepe x2) – Grupo E. Túnez 1-3 Países Bajos (Mastouri / Shkiri ec, Brobbey y Van Hecke) – Grupo F.

(Mastouri / Shkiri ec, Brobbey y Van Hecke) – Grupo F. Japón 1-1 Suecia (Maeda / Elanga) – Grupo F.

Todos los clasificados a 16avos de final del Mundial 2026:

Hasta el momento, hay 16 confirmados sobre 48 para los dieciseisavos de final de esta Copa del Mundo, de los cuales 13 tienen asegurado su puesto:

Publicidad

México – Grupo A (1° puesto)

– Grupo A (1° puesto) Sudáfrica – Grupo A (2° puesto)

– Grupo A (2° puesto) Suiza – Grupo B (1° puesto)

– Grupo B (1° puesto) Canadá – Grupo B (2° puesto)

– Grupo B (2° puesto) Bosnia – Grupo B (3° puesto)

– Grupo B (3° puesto) Brasil – Grupo C (1° puesto)

– Grupo C (1° puesto) Marruecos – Grupo C (2° puesto)

– Grupo C (2° puesto) Estados Unidos – Grupo D (1° puesto)

– Grupo D (1° puesto) Alemania – Grupo E (1° puesto)

– Grupo E (1° puesto) Costa de Marfil – Grupo E (2° puesto)

– Grupo E (2° puesto) Países Bajos – Grupo F (1° puesto)

– Grupo F (1° puesto) Japón – Grupo F (2° puesto)

– Grupo F (2° puesto) Francia – Grupo I (puesto no definido)

– Grupo I (puesto no definido) Noruega – Grupo I (puesto no definido)

– Grupo I (puesto no definido) Argentina – Grupo J (1° puesto)

– Grupo J (1° puesto) Colombia – Grupo K (puesto no definido)

El resto de las selecciones clasificadas se definirán entre el viernes y el sábado, días que se terminará de jugar la fase de grupos del Mundial 2026.

Todos los cruces definidos de 16avos de final del Mundial 2026:

Hasta el momento, sólo hay 4 confirmados sobre 16 de los enfrentamientos que se llevarán a cabo en la próxima fase de la cita mundialista:

Publicidad

Los otros potenciales cruces de 16avos de final del Mundial 2026:

Estos son los otros 12 duelos que hasta este momento quedarían conformados, a falta del desarrollo de los últimos dos días de fase de grupos:

Alemania vs. Paraguay. Francia vs. Suecia. Portugal vs. Ghana. España vs. Austria. Egipto vs. Corea del Sur. Costa de Marfil vs. Noruega. México vs. Escocia. Inglaterra vs. Ecuador. Argentina vs. Uruguay. Australia vs. Irán. Suiza vs. Argelia. Colombia vs. Croacia.

Publicidad

Ninguno de estos partidos está todavía definido, pero son los que se jugarían si todo quedase de esta manera en el puesto por puesto.

Así está hoy el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026:

Si la fase de grupos terminara hoy, quedarían de este modo las llaves de dieciseisavos de la Copa del Mundo. En esto, recordando nuevamente que sólo hay 16 clasificados confirmados y 4 cruces confirmados al cien por ciento.