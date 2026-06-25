La 'Tri' se metió en la próxima fase de la Copa del Mundo y así será su camino hacia el título.

¡La Tri lo hizo! Ecuador obtuvo un triunfo histórico en la tercera jornada de la fase de grupos, y se clasificó a dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un día memorable. De este modo, la escuadra sudamericana continúa con vida en la competencia internacional de selecciones y ahora con el ánimo por los aires. Y falta lo mejor…

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En un estadio colmado de fanáticos que conformaron una marea azul y amarilla, Ecuador venció por 2-1 a Alemania, en un juego donde había comenzado por debajo en el marcador. Leroy Sané había puesto en ventaja a los europeos a los 2 minutos, pero se lo dieron vuelta con los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, a los 9 y a los 77 minutos.

Tras el triunfo ante Alemania de este jueves por la tarde que significó el pase a 16avos, Ecuador ya tiene una idea de lo que se le viene. Finalizó en el 3° lugar del Grupo E, con 4 puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota. Sin embargo, matemáticamente esa campaña irregular le permite asegurarse un pasaje a la siguiente ronda.

El delirio de Plata y de todo Ecuador [Foto: Getty]

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Con sus cuatro unidades, la ‘Tri’ se encuentra en este momento como el “mejor tercero” de los doce que actualmente están en esa colocación en cada zona. Es cierto, falta, pero estará entre los ocho. Así, hoy su próximo rival sería Inglaterra, a falta de que se disputen los compromisos restantes de la fase de grupos, que podrían cambiar la ecuación.

De acuerdo al sistema de competición que implementó la FIFA para esta Copa del Mundo, el cruce correspondiente actualmente es “1L vs. 3E”, que ahora es Inglaterra vs. Ecuador. Por supuesto, todavía faltan cerrarse varias zonas, incluida la del del equipo comandado por Thomas Tuchel. Mientras, los de Sebastián Beccacece están a la espera.

Si todo terminase de esta manera, Ecuador e Inglaterra se verían las caras el miércoles 1 de julio, con sede en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos). Este cruce de dieciseisavos de final del Mundial 2026 podría variar según el desempeño de los terceros restantes en el cierre de la jornada 3, por lo que el ojo debe estar puesto allí.

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Observando el cuadro hacia más adelante, hoy el ganador de Ecuador-Inglaterra iría ante el vencedor de México-Escocia, según la tabla actualizada de mejores terceros y las llaves. Sea como sea, el representante de CONMEBOL se las verá con un recorrido de alta dificultad, pero la prueba más grande ya fue superada en la fase de grupos.