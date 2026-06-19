¿Por qué no juega Abde Ezzalzouli en Escocia vs. Marruecos por el Mundial 2026?

Conoce el motivo de la ausencia de quien se esperaba que fuera una de las figuras principales de los africanos.

El conjunto africano afronta un compromiso fundamental en sus aspiraciones de avanzar de ronda dentro del exigente Grupo C del Mundial 2026. Este viernes, a las 16:00 horas del Centro de México, Marruecos se mide ante el seleccionado de Escocia por la segunda jornada de la fase de grupos, un encuentro clave donde los africanos buscarán encontrar la victoria tras el debut trabajado en el que empataron 1-1 frente a Brasil.

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La razón por la que Abde no juega en Marruecos vs. Escocia

La gran ausencia para este partido y el resto del campeonato es la de Abde Ezzalzouli, quien se perfilaba como una de las piezas inamovibles en el frente de ataque para el estreno mundialista. El habilidoso extremo del Real Betis quedó marginado de la competencia de forma definitiva tras sufrir un severo esguince en el ligamento interno de su rodilla derecha. La gravedad del cuadro obligó al cuerpo técnico a desafectarlo de inmediato de la nómina oficial para evitar riesgos mayores en su salud.

El desafortunado episodio que lo dejó fuera de las canchas ocurrió durante el tramo inicial del último encuentro amistoso de preparación que disputó su país frente a Noruega. En una acción desafortunada del juego, el atacante chocó de manera accidental contra su propio compañero de selección, el defensor Chadi Riad, provocando la lesión de rodilla de forma instantánea.

Ante este panorama adverso, el cuerpo técnico tuvo que moverse rápido y determinó que el lugar del delantero lesionado sea ocupado por Amine Sbaï, actual futbolista del Angers de la Ligue 1 de Francia. Cabe recordar que la delegación marroquí sufrió varias bajas por problemas físicos en la previa del campeonato, ya que el experimentado Marwane Saâdane también tuvo que ser citado de urgencia para cubrir el hueco que dejó el zaguero Nayef Aguerd en la lista.

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En síntesis