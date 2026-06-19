Con Güler y Yildiz: Las alineaciones de Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026

Duelo de necesitados en el Grupo D de la Copa del Mundo 2026. Los seleccionados de Turquía y Paraguay se ven las caras desde las 21:00 hs (CDMX) en el Estadio Bahía de San Francisco con la necesidad de ganar luego de sus respectivas derrotas en el debut.
Los europeos vienen de caer por 2-0 ante Australia, mientras que la Albirroja sufrió una dura goleada por 4-1 a manos de Estados Unidos. Por eso, no hay margen de error: ambos necesitan sumar tres puntos para acomodarse en el grupo.
Turquía parece tener una leve ventaja en la previa por los jugadores que tiene en la plantilla. Estrellas de la talla de Arda Güler o Hakan Çalhanoglu serán titulares y podrían hacerle daño a una defensa de Paraguay que se mostró endeble ante Estados Unidos.
Alineación confirmada de Turquía vs. Paraguay
- Uğurcan Çakır
- Mert Müldür
- Merih Demiral
- Abdülkerim Bardakci
- Ferdi Kadioglu
- İsmail Yüksek
- Hakan Çalhanoglu
- Yunus Akgün
- Kenan Yıldız
- Arda Güler
- Kerem Aktürkoglu
Foto del equipo de Turquía en el debut ante Australia (Getty Images)
Alineación confirmada de Paraguay vs. Turquía
- Orlando Gill
- Juan Cáceres
- Gustavo Gómez
- Omar Alderete
- Junior Alonso
- Andrés Cubas
- Diego Gómez
- Julio Enciso
- Matías Galarza
- Miguel Almirón
- Isidro Pitta