Con Güler y Yildiz: Las alineaciones de Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026

Las Estrellas Crecientes y la Albirroja chocan en un duelo clave en sus aspiraciones por clasificar a 16avos.

Duelo de necesitados en el Grupo D de la Copa del Mundo 2026. Los seleccionados de Turquía y Paraguay se ven las caras desde las 21:00 hs (CDMX) en el Estadio Bahía de San Francisco con la necesidad de ganar luego de sus respectivas derrotas en el debut.

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Los europeos vienen de caer por 2-0 ante Australia, mientras que la Albirroja sufrió una dura goleada por 4-1 a manos de Estados Unidos. Por eso, no hay margen de error: ambos necesitan sumar tres puntos para acomodarse en el grupo.

Turquía parece tener una leve ventaja en la previa por los jugadores que tiene en la plantilla. Estrellas de la talla de Arda Güler o Hakan Çalhanoglu serán titulares y podrían hacerle daño a una defensa de Paraguay que se mostró endeble ante Estados Unidos.

Alineación confirmada de Turquía vs. Paraguay

Uğurcan Çakır

Mert Müldür

Merih Demiral

Abdülkerim Bardakci

Ferdi Kadioglu

İsmail Yüksek

Hakan Çalhanoglu

Yunus Akgün

Kenan Yıldız

Arda Güler

Kerem Aktürkoglu

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Foto del equipo de Turquía en el debut ante Australia (Getty Images)

Alineación confirmada de Paraguay vs. Turquía