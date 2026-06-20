¿Cuántos seguidores sumó Eloy Room, portero de Curazao, en sus redes sociales tras su actuación ante Ecuador por el Mundial 2026?

El guardameta de la Blue Wave es furor en redes sociales tras su gran actuación en el empate ante la Tri por el certamen internacional.

En el marco de la Jornada 2 del Grupo E del Mundial 2026, Ecuador y Curazao empataron 0-0 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en Estados Unidos. Tras debutar ambos con derrota, los dos equipos sumaron su primera unidad en este segundo cotejo.

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Y una de las grandes sorpresas de este partido fue ni más ni menos que el guardameta de la Blue Wave, Eloy Room, que fue una de las grandes claves del compromiso. El portero de 37 años fue elegido como figura de partido por parte de los aficionados.

De acuerdo a las estadísticas brindadas por Sofascore, el arquero tuvo 15 paradas totales, 10 de ellas dentro del área, por lo que su actuación dejó deslumbrados a compañeros, rivales y aficionados que estaban en el estadio y que seguían al partido desde la TV.

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El público rápidamente lo siguió en redes sociales. Antes del partido contaba con menos de 100 mil seguidores en su cuenta personal de Instagram. Ahora, poco más de dos horas después, tras el final del partido, el jugador ya cuenta con más de 600 mil.

¿Cuándo y contra quién vuelve a jugar Curazao por el Mundial 2026?

En el marco de la Jornada 3 del Grupo E, el equipo caribeño tendrá su cierre en la zona y enfrentará a Costa de Marfil el próximo jueves 25 de junio desde las 14:00 horas (Ciudad de México) en el Lincoln Financial Field de Philadelphia, la casa de los Philadelphia Eagles de la NFL.

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En síntesis