¿Por qué Brahim Díaz y Hakimi Achraf juegan para Marruecos si nacieron en España?

Las dos estrellas de Los Leones del Atlas representan a un país que no es el de su nacimiento e incluso Brahim llegó a debutar con la Selección Española.

Marruecos hace su segunda presentación en el Mundial 2026. El seleccionado africano quiere demostrar que su performance en Qatar 2022 no fue casualidad y este viernes tendrá una prueba importante contra Escocia por la Jornada 2 del Grupo C.

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Ahora bien, Marruecos es uno de los equipos de esta Copa del Mundo que tiene más jugadores nacidos en otro país en su convocatoria. De hecho, dos de sus figuras más importantes son originarios de España. Estamos hablando de Brahim Díaz y Hakimi Achraf.

¿Por qué Brahim Díaz y Hakimi representan a Marruecos en el Mundial 2026?

Brahim Díaz nació en Málaga e incluso llegóa jugar para la Selección de España tanto en juveniles como en la mayor. El futbolista de Real Madrid tuvo su estreno absoluto con La Roja en 2021 y hasta marcó un gol. Sin embargo, en 2024 comenzó a representar a Marruecos (país de su padre) ante la falta de oportunidades en el combinado europeo.

Brahim Díaz en su presentación como nuevo jugador de Real Madrid (Getty Images)

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El caso de Hakimi es diferente. Lo único que tiene en común es que también nació en España, más precisamente en Madrid. No obstante, tanto la madre como el padre del defensa de PSG son de Marruecos y él nunca representó a La Roja. Por el contrario, siempre se sintió marroquí y juega para esta selección desde sus inicios.

La Selección de Marruecos tiene 19 futbolistas nacidos en el extranjero

España (6) : Munir El Kajoui, Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Chadi Riad, Ismael Saibari y Ayoube Amaimouni.

: Munir El Kajoui, Achraf Hakimi, Brahim Díaz, Chadi Riad, Ismael Saibari y Ayoube Amaimouni. Francia (6) : Issa Diop, Reduana Halhal, Neil El Aynaoui, Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi y Gessime Yassine.

: Issa Diop, Reduana Halhal, Neil El Aynaoui, Samir El Mourabet, Ayyoub Bouaddi y Gessime Yassine. Bélgica (3) : Zakaria El Ouahdi, Bilal El Khannouss y Chemsdine Talbi.

: Zakaria El Ouahdi, Bilal El Khannouss y Chemsdine Talbi. Países Bajos (3) : Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine y Sofyan Amrabat.

: Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine y Sofyan Amrabat. Canadá (1): Yassine Bounou.

En síntesis

Brahim Díaz debutó con España en 2021 y cambió a Marruecos en 2024 .

debutó con en y cambió a en . Achraf Hakimi nació en Madrid pero siempre representó a la selección de Marruecos .

nació en pero siempre representó a la selección de . 19 jugadores de Marruecos en el Mundial 2026 nacieron en el extranjero.