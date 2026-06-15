¿Por qué no juega Luis Suárez en Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026?

El histórico delantero uruguayo se retiró de su selección y no formó parte de la lista de 26 convocados para el certamen internacional.

Uruguay debuta oficialmente en el Mundial 2026. El equipo sudamericano se mide ante Arabia Saudita por la primera jornada de la fase de grupos y quiere conseguir su primera victoria que lo haga soñar con la clasificación a la próxima instancias.

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Luis Suárez es una de las ausencias más importantes que tiene Uruguay en el certamen. El histórico delantero decidió retirarse de la selección tras una carrera inolvidable defendiendo la camiseta celeste, convirtiéndose en uno de los máximos ídolos y referentes de la historia del fútbol uruguayo.

Suárez en su etapa en Uruguay (Getty Images)

A lo largo de los años, el atacante fue protagonista de algunas de las páginas más importantes de la selección, disputando múltiples Copas del Mundo, Copas América y dejando una huella imborrable gracias a sus goles en instancias decisivas.

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Con el correr de los meses surgieron rumores sobre una posible vuelta para disputar el Mundial 2026. Muchos aficionados soñaban con verlo nuevamente vestido de celeste, sobre todo porque todavía está compitiendo profesionalmente.

Sin embargo, ese regreso nunca terminó de concretarse. Marcelo Bielsa y su cuerpo técnico optaron por sostener el recambio generacional que vienen impulsando desde su llegada, apostando por futbolistas más jóvenes para construir el futuro de la selección.

Su relación con Bielsa lo llevó a dejar Uruguay

Además, la relación entre Luis Suárez y Marcelo Bielsa nunca atravesó su mejor momento mientras convivieron juntos. Las diferencias que existieron entre ambas partes hicieron que la posibilidad de un regreso fuera perdiendo fuerza con el paso del tiempo.

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