¿Por qué no juega Ronald Araújo en Arabia Saudita vs. Uruguay por el Mundial 2026?

El defensor del Barcelona no está disponible para el debut del seleccionado sudamericano en la competición internacional.

Uruguay hace su debut oficial en el Mundial 2026 frente a Arabia Saudita por la primera jornada de la fase de grupos. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa llega con la obligación de sumar de a tres y aprovechar el inesperado empate entre España y Cabo Verde, un resultado que abrió una gran oportunidad para quedar como único líder del Grupo H.

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La Celeste sabe que un triunfo en su presentación puede comenzar a encaminar la clasificación a los octavos de final. Por eso, el entrenador apostará por lo mejor que tiene a disposición para enfrentar a un rival que ya supo sorprender al mundo en la última Copa del Mundo y que buscará volver a dar el golpe.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para Uruguay. El seleccionado sudamericano llegó a este compromiso con algunas bajas importantes, especialmente en la última línea, donde Marcelo Bielsa tuvo que modificar sus planes debido a distintos inconvenientes físicos.

Una de las ausencias más destacadas es la de Ronald Araújo. El defensor central del Barcelona sufrió un pequeño desgarro en el gemelo durante los días previos al inicio del torneo y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo en el estreno mundialista.

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La intención del cuerpo médico es que el zaguero pueda recuperarse completamente para los próximos compromisos de la fase de grupos. Teniendo en cuenta la exigencia física del torneo y la importancia del futbolista dentro del esquema de Bielsa, prefirieron preservarlo para evitar una lesión más grave.

Los titulares de Uruguay ante Arabia Saudita

Fernando Muslera

Guillermo Varela

Sebastián Cáceres

Mathías Olivera

Matías Viña

Manuel Ugarte

Rodrigo Bentancur

Federico Valverde

Maximiliano Araújo

Darwin Núñez

Federico Viñas

En sintesis

Ronald Araújo no juega hoy frente a Arabia Saudita por un desgarro en el gemelo.

no juega hoy frente a Arabia Saudita por un desgarro en el gemelo. La selección de Uruguay debuta oficialmente en la fase de grupos del Mundial 2026.

debuta oficialmente en la fase de grupos del Mundial 2026. El entrenador Marcelo Bielsa definió la alineación titular de Uruguay para el estreno mundialista.