¿Qué pasa si Uruguay gana, empata o pierde ante Arabia Saudita por el Mundial 2026?

Arabia Saudita está dando una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. Tal como ocurrió con Argentina en Qatar 2022, los saudíes golpearon en el momento justo y se pusieron 1-0 sobre Uruguay gracias a un gol de Al-Amri sobre el final del primer tiempo. El resultado parcial cambia por completo el panorama del Grupo y obliga a los sudamericanos a reaccionar en la segunda mitad.

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Si Uruguay gana

Si Uruguay logra remontar el partido y quedarse con los tres puntos, dará un paso fundamental hacia los octavos de final. La victoria le permitiría quedar como líder del grupo y depender exclusivamente de sí mismo en la lucha por la clasificación.

Si Uruguay empata

Un empate mantendría todo completamente abierto. Con España habiendo igualado frente a Cabo Verde, ninguno de los equipos lograría sacar una ventaja decisiva en la tabla y las diferencias seguirían siendo mínimas. El grupo quedaría más parejo que nunca y cualquier selección tendría posibilidades reales de avanzar.

Si Uruguay pierde

La derrota sería un duro golpe para Uruguay. Arabia Saudita sumaría tres puntos de enorme valor y tomaría una ventaja inesperada en la pelea por los puestos de clasificación. Además, los sudamericanos quedarían obligados a sumar en los próximos partidos. Por ahora, Arabia Saudita vuelve a demostrar que puede sorprender a cualquier rival en una Copa del Mundo y está repitiendo una historia que recuerda inevitablemente a la victoria conseguida frente a Argentina en Qatar 2022.

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