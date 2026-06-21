¿Por qué no juega Nico Williams en España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026?

El delantero español no será parte del duelo de la Furia Roja ante los Halcones Verdes por el certamen internacional.

En el marco de la Jornada 2 del Grupo H de la Copa del Mundo 2026, España y Arabia Saudita se enfrentan este domingo 21 de junio desde las 10:00 horas (Ciudad de México) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta. Ambos equipos van por su primera victoria tras debutar con empate.

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Para este partido, el director técnico Luis de la Fuente no contará con un jugador que es titular estando en condiciones. El atacante Nico Williams no será parte del compromiso y estará en el banquillo. La razón radica en que el jugador aún no está al 100% desde lo físico tras una lesión en el isquiotibial de su pierna izquierda.

¿Quién será el reemplazo de Nico Williams en España vs. Arabia Saudita?

Con esta noticia, el delantero Mikel Oyarzabal se sumará a la alineación titular y será una referencia en el área del conjunto europeo. Por los costados estarán Lamine Yamal por derecha y Álex Baena por derecha. Por detrás estará Dani Olmo para también intentar asistirlo.

¿Cuál será la alineación de España vs. Arabia Saudita sin Nico Williams?

Sin Nico Williams, el conjunto europeo formará de la siguiente manera en su encuentro contra el conjunto de Medio Oriente: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal.