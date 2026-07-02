¿Por qué no juega Marko Arnautovic en España vs. Austria por el Mundial 2026?

Conoce el motivo por el cual se pierde el encuentro un verdadero emblema del seleccionado que busca dar la sorpresa.

Ralf Rangnick sacudió la previa del cruce ante España al patear el tablero con la alineación titular de Austria. El nombre de Marko Arnautovic no figura en el once inicial que buscará el pase a los octavos de final del Mundial 2026. La decisión de dejar al histórico delantero en el banco de suplentes responde exclusivamente a un planteo táctico del entrenador, descartando cualquier tipo de lesión o molestia física de último momento.

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El motivo de la ausencia de Marko Arnautovic frente a España en el Mundial 2026

El director técnico austríaco prefirió intentar neutralizar el mediocampo español y lastimar de contraataque. Rangnick entendió que el partido demanda un despliegue físico extenuante desde el primer minuto, algo que lo llevó a prescindir de la experiencia del atacante en el arranque del juego para preservarlo como una variante de peso para el complemento.

La responsabilidad de liderar el frente de ataque en absoluta soledad quedará en manos de Michael Gregoritsch, quien jugará como único punta definido. Con el ingreso del futbolista del Friburgo, Austria resigna el peso individual de su gran estrella pero gana mucha más movilidad, presión alta y juego aéreo para complicar la salida de los defensores ibéricos.

El partido se disputara este jueves a partir de las 16:00 horas del Centro de México en un mano a mano imperdible. Ambas naciones se juegan la continuidad en el torneo a todo o nada, sabiendo que el ganador se meterá entre los mejores de la Copa del Mundo y el perdedor deberá armar las valijas de regreso a casa.

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En síntesis