El delantero neerlandés no será parte del duelo de la Naranja Mecánica ante los Leones del Atlas por el torneo internacional.

En el marco de los 16avos de Final de la Copa del Mundo 2026, Países Bajos y Marruecos se enfrentan este lunes 29 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de la localidad mexicana de Guadalupe. Ambos equipos buscarán la clasificación ante un complejo rival.

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Para este compromiso, el director técnico Ronald Koeman no contará con un jugador que suele ser una figura indiscutida para el equipo. El atacante Memphis Depay no será parte del compromiso y estará en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que la variante es meramente táctica.

¿Quién será el reemplazo de Memphis Depay en Países Bajos vs. Marruecos?

Con esta noticia, el delantero Brian Brobbey se suma a la alineación titular y estará como referencia de área. En tanto, por los costados estarán ubicados Crysencio Summerville por el sector derecho y Cody Gakpo por el sector izquierdo.

¿Cuál será la alineación de Países Bajos vs. Marruecos sin Memphis Depay?

Sin Memphis Depay, el conjunto europeo formará de la siguiente manera en su encuentro contra el conjunto africano: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké, Van de Ven; Gravenberch, De Jong; Summerville, Brobbey y Gakpo.