Francia y España se enfrentan en el Estadio Dallas por un lugar en la final del Mundial 2026. Los titulares de ambos equipos.

Francia y España se ven las caras este martes 14 de julio por una de las dos semifinales del Mundial 2026. El partido entre estas dos potencias europeas comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Dallas.

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Francia viene de ganarle por 2-0 a Marruecos en los cuartos de final con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. El conjunto galo todavía no ha recibido tantos en los duelos de eliminación directa y busca llegar a su tercera final consecutiva.

Por su parte, España derrotó por 2-1 a Bélgica con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino. La Roja ha vencido a Francia en los últimos dos años tanto en la Eurocopa como en la Nations League, por lo que intentará conseguir un tercer triunfo ante los galos.

La probable alineación de Francia

Mike Maignan

Jules Koundé

Dayot Upamecano

William Saliba

Lucas Digne

Manu Koné

Adrien Rabiot

Ousmane Dembélé

Michael Olise

Bradley Barcola

Kylian Mbappé

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La alineación de España