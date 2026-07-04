El vencedor entre Canadá y Marruecos se enfrentará en cuartos de final con el ganador del cruce entre Paraguay y Francia.

Canadá y Marruecos se enfrentan este sábado 4 de julio por el primer partido de los octavos de final del Mundial 2026. El torneo comienza a entrar en su etapa más decisiva y cada vez hay menos margen para el error. El juego comienza a partir de las 11:00hs (Ciudad de México).

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Tanto Canadá como Marruecos vienen de sufrir en su duelo de dieciseisavos de final y se espera que sea un partido parejo, aunque en principio el conjunto africano tiene una leve ventaja para avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo. El ganador de este cruce se enfrentará con el vencedor de la llave entre Paraguay y Francia.

Por dónde ver el partido

El partido entre Canadá y Marruecos de este sábado 4 de julio no puede verse en México por televisión abierta. Sin embargo, existe la opción de observarlo a través de la plataforma ViX Premium mediante el Plan Mundial. A continuación, la información en otros países.

México: ViX Premium

ViX Premium Argentina: Flow Sports, DSports, Paramount+

Flow Sports, DSports, Paramount+ Centroamérica : Tigo Sports

: Tigo Sports Sudamérica : DIRECTV Sports, Paramount+

: DIRECTV Sports, Paramount+ España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, Prime Video USA, Peacock

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La actualidad de ambas selecciones

Por el lado de uno de los anfitriones, Canadá viene de ganarle por 1-0 a Sudáfrica en los dieciseisavos de final gracias al agónico gol de Stephen Eustáquio sobre el final. El conjunto norteamericano está haciendo historia en el Mundial y quiere escribir un nuevo capítulo a este relato ante Marruecos.

Por su parte, el equipo africano sufrió hasta el final para eliminar a Países Bajos en la ronda anterior. Marruecos derrotó al conjunto europeo en los penales por 3-2 luego del empate 1-1 en los 120 minutos. Está por verse si a los dirigidos por Mohamed Ouahbi les afecta haber tenido que disputar un tiempo suplementario.

En síntesis

Canadá vs. Marruecos se disputará este sábado 4 de julio a las 11:00 horas (tiempo del Centro de México) en el Estadio Houston por los octavos de final.

se disputará este sábado 4 de julio a las (tiempo del Centro de México) en el Estadio Houston por los octavos de final. El partido en México solo podrá verse a través de ViX Premium .

. El ganador de este partido se enfrentará con el vencedor del cruce entre Paraguay y Francia.