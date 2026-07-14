Qué pasa si España gana, empata o pierde ante Francia por las semifinales del Mundial 2026

El equipo de Luis De La Fuente sueña con dar el golpe ante Francia para clasificar a la gran final del certamen internacional.

Finalmente llegó el día tan esperado. Este martes comienzan las semifinales del Mundial 2026 con un verdadero partidazo entre dos de las mejores selecciones del torneo. Desde las 13:00 horas de la CDMX, España y Francia se enfrentarán por un boleto a la gran final, que se jugará el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

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La Roja llega invicta y con un funcionamiento colectivo que la convirtió en uno de los mejores equipos del torneo. Del otro lado estará una Francia repleta de figuras y considerada por muchos como una de las máximas candidatas al título, por lo que se espera un duelo de altísimo nivel.

El equipo que consiga la victoria avanzará al partido decisivo y esperará por el ganador de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles. El perdedor, en cambio, deberá jugar el encuentro por el tercer puesto.

¿Qué pasa si España le gana a Francia?

Si España vence a Francia, ya sea durante los 90 minutos reglamentarios, en el tiempo suplementario o mediante una definición por penales, se clasificará a la gran final del Mundial 2026. Allí enfrentará al ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra, que definirán al segundo finalista mañana en Atlanta.

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¿Qué pasa si España empata con Francia?

Si el marcador permanece igualado tras los 90 minutos reglamentarios, el encuentro se extenderá a un tiempo extra, compuesto por dos períodos de 15 minutos. Si después de eso no hay un ganador, el boleto a la final se decidirá desde el punto penal.

¿Qué pasa si España pierde ante Francia?

Si España pierde frente a Francia, ya sea en el tiempo reglamentario, en el alargue o en la tanda de penales, quedará eliminada de la lucha por el título. En ese escenario, La Roja disputará el partido por el tercer puesto, mientras que Francia avanzará a la gran final del Mundial 2026 para medirse con el vencedor de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

En sintesis

España y Francia juegan la primera semifinal este martes a las 13:00 horas.

juegan la primera semifinal este martes a las 13:00 horas. La gran final del Mundial 2026 se disputará el próximo 19 de julio.

del Mundial 2026 se disputará el próximo 19 de julio. El ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Argentina e Inglaterra el miércoles.