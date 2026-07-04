Se reveló el primer cruce de cuartos y esto es todo lo que hay que saber sobre el choque copero.

¡Promesa de partidazo! Marruecos y Francia se llevarán toda la atención cuando protagonicen un enfrentamiento top: se cruzarán por los cuartos de final del Mundial 2026. Dos de los mejores equipos de esta edición tendrán que verse las caras antes de tiempo, y solo uno podrá tener el privilegio de meterse entre los cuatro mejores.

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¿Cómo llegan Marruecos y Francia a cuartos de final del Mundial 2026?

Los ‘Leones del Atlas’ sacaron boleto a esta ronda de la competencia luego de dejar en el camino a Canadá en octavos, por una contundente victoria por 3-0. Previamente, el conjunto de Mohamed Ouahbi había sumado un empate (1-1 con Brasil) y tres triunfos (1-0 vs. Escocia, 4-2 vs. Haití y por penales vs. Países Bajos).

Por su parte, ‘Les Bleus’ abrocharon la clasificación a esta instancia del torneo después de eliminar a Paraguay en octavos, por un ajustado triunfo por 1-0. Anteriormente, el equipo comandado por Didier Deschamps habían cosechado cuatro victorias (3-1 vs. Senegal, 3-0 vs. Irak, 4-1 vs. Noruega y 3-0 vs. Suecia).

Dembelé-Olise-Mbappé, el tridente top de Francia [Foto: Getty]

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¿Cuándo juegan Marruecos vs. Francia por cuartos de final del Mundial 2026?

El partido Marruecos vs. Francia se llevará a cabo el próximo jueves 9 de julio, jornada donde será el único encuentro programado del día en la Copa del Mundo. El compromiso ya está de antemano estipulado para comenzar a partir de las 14.00 horas del Centro de México (16.00 hora local).

¿Dónde juegan Marruecos vs. Francia por cuartos de final del Mundial 2026?

El partido Marruecos vs. Francia tendrá como sede al Gillette Stadium, localizado en Foxborough (Massachusetts, Estados Unidos), más conocido como “Estadio Boston”. Inaugurado en 2002 y refaccionado para esta Copa del Mundo, el recinto cuenta con capacidad para 64.146 espectadores, y se espera un lleno total de fanáticos.

Transmisión de Marruecos vs. Francia por cuartos de final del Mundial 2026:

El partido Marruecos vs. Francia contará con la transmisión en vivo y en directo, en forma online para todo el territorio mexicano, del Pase Mundial de ViX Premium. Hasta el momento, no está confirmado si algún canal de televisión mexicana pasará el compromiso a través de sus respectivas señales abiertas o de cable.

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El historial de Marruecos vs. Francia antes del juego del Mundial 2026:

A lo largo de la historia, estas dos selecciones se han cruzado en seis oportunidades en total, con saldo positivo e invicto para el cuadro galo. 4 triunfos de Francia y 2 empates componen el repaso de enfrentamientos entre los europeos y los africanos previo a estos cuartos de final de la Copa del Mundo.

¿Cuál será el rival del ganador de Marruecos vs. Francia en el Mundial 2026?

El partido Marruecos vs. Francia de cuartos de final confirmará un semifinalista de la competencia de selecciones: ese equipo se medirá ante Portugal, España, EEUU o Bélgica. Portugal y España se enfrentan entre sí, y Estados Unidos y Bélgica también, por lo que de esas dos llaves saldrá otro semifinalista. No será fácil para nadie este cuadro.