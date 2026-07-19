¿Cuánto dinero ganó Argentina por ser subcampeón del Mundial 2026?

La Albiceleste no pudo quedarse con el título, pero embolsó una importante suma de dinero como premio consuelo.

España se consagró campeón del Mundial 2026 tras superar por 1-0 a Argentina en tiempo extra con un gol de Ferran Torres. El combinado europeo fue superior a la Albiceleste y dominó todo el encuentro, sobre todo luego de la expulsión de Enzo Fernández.

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De esta manera, Lionel Messi no pudo levantar su segunda Copa del Mundo consecutiva, mientras que España ganó por segunda vez el trofeo más importane de selecciones. Al margen de ello, Argentina se llevó una jugosa cifra de dinero pese a la derrota.

¿Cuánto dinero se lleva el subcampeón del Mundial 2026?

La FIFA aumentó los premios para la Copa del Mundo 2026, de manera que el subcampeón de la presente cita mundialista, Argentina, se aseguró embolsar una cifra de 33 millones de dólares. Para poner en contexto, el subcampeón de Qatar 2022 (Francia) se llevó 30 millones de premio.

Nicolás Tagliafico marca a Lamine Yamal en la final del Mundial 2026 (Getty Images)

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Ahora bien, el incremento del monto económico también fue para el campeón. Por obtener el título del mundo, España se llevó una suma de 50 millones de dólares.

En síntesis