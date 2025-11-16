Qué partidos se juegan HOY domingo 16 de noviembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026. Estados Unidos, México y Canadá ya están listos para recibir una inédita cita mundialista con 48 equipos, pero muchos de los seleccionados participantes todavía no están definidos. Ahora bien, hoy domingo 16 de noviembre continúa la disputa por los boletos restantes.

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

Hungría vs. Irlanda / 08:00 horas

Portugal vs. Armenia / 08:00 horas

Azerbaiyán vs. Francia / 11:00 horas

Serbia vs. Letonia / 11:00 horas

Ucarania vs. Islandia / 11:00 horas

Israel vs. Moldavia / 13:45 horas

Italia vs. Noruega / 13:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias CAF (África):

Nigeria vs. RD Congo / 13:00 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?