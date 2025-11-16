Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial

Qué partidos se juegan HOY domingo 16 de noviembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

La actividad de este domingo se centra en los duelos de la UEFA, pero también habrá un decisivo cotejo en África.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026
© GETTY IMAGESPartidos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026. Estados Unidos, México y Canadá ya están listos para recibir una inédita cita mundialista con 48 equipos, pero muchos de los seleccionados participantes todavía no están definidos. Ahora bien, hoy domingo 16 de noviembre continúa la disputa por los boletos restantes.

Publicidad

Hoy la jornada de eliminatorias está que arde. Descubre los conceptos básicos sobre las apuestas de futbol para analizar mejor los próximos partidos de la competencia.

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

  • Hungría vs. Irlanda / 08:00 horas
  • Portugal vs. Armenia / 08:00 horas
  • Azerbaiyán vs. Francia / 11:00 horas
  • Serbia vs. Letonia / 11:00 horas
  • Ucarania vs. Islandia / 11:00 horas
  • Israel vs. Moldavia / 13:45 horas
  • Italia vs. Noruega / 13:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias CAF (África):

  • Nigeria vs. RD Congo / 13:00 horas
Publicidad

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Conmoción en el mundo porque Brasil no llevaría a Neymar al Mundial: “Tienes que dejar de ganar plata”

ver también

Conmoción en el mundo porque Brasil no llevaría a Neymar al Mundial: “Tienes que dejar de ganar plata”

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?

  • México (país anfitrión)
  • Estados Unidos (país anfitrión)
  • Canadá (país anfitrión)
  • Argentina
  • Corea del Sur
  • Irán
  • Japón
  • Jordania (debut)
  • Nueva Zelanda
  • Uzbekistán (debut)
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • Sudáfrica
  • Qatar
  • Inglaterra
  • Arabia Saudita
  • Costa de Marfil
  • Senegal
  • Francia
  • Croacia
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
¿Por qué no juegan Jude Bellingham y Phil Foden en Inglaterra vs. Serbia por las Eliminatorias UEFA?
Eliminatorias UEFA

¿Por qué no juegan Jude Bellingham y Phil Foden en Inglaterra vs. Serbia por las Eliminatorias UEFA?

Las alineaciones de Inglaterra vs. Serbia por las Eliminatorias UEFA
Eliminatorias UEFA

Las alineaciones de Inglaterra vs. Serbia por las Eliminatorias UEFA

¿Por qué no juega Harry Kane en Inglaterra vs. Gales por un amistoso internacional?
UEFA

¿Por qué no juega Harry Kane en Inglaterra vs. Gales por un amistoso internacional?

El mensaje de Cristiano Ronaldo a sus compañeros tras su ausencia en el Portugal vs. Armenia
Eliminatorias UEFA

El mensaje de Cristiano Ronaldo a sus compañeros tras su ausencia en el Portugal vs. Armenia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo