¿Por qué no juegan Jordan Pickford y Bukayo Saka en Albania vs. Inglaterra por las Eliminatorias UEFA?

En el marco de la Jornada 10 del Grupo K de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, Inglaterra visitan a Albania este domingo 16 de noviembre desde las 11:00 horas (Ciudad de México) en el Arena Kombëtare de la ciudad de Tirana. Un duelo que no se juega nada en sí mismo, ya que los ingleses tienen el cupo directo y los albaneses ya aseguraron ir al Repechaje.

Para este encuentro, el estratega Thomas Tuchel no contará en el equipo titular con Jordan Pickford y Bukayo Saka, que integrarán el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que las suplencias de los jugadores del Everton y Arsenal son meramente tácticas.

¿Quiénes serán los reemplazos de Jordan Pickford y Bukayo Saka en Albania vs. Inglaterra?

Con esta noticia, el portero Dean Henderson y el atacante Eberechi Eze serán titulares y tendrán la chance de mostrarse y sumar consideración con el entrenador, sobre todo pensando en la posibilidad de ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo 2026.

¿Cuál será la alineación de Inglaterra vs. Albania sin Jordan Pickford y Bukayo Saka?

Sin Jordan Pickford y Bukayo Saka el conjunto blanco formará de la siguiente manera en su encuentro contra los albaneses: Henderson; Burn, Quansah, Stones, O’Reilly; Bellingham, Wharton, Rice; Eze, Kane y Bowen.

En síntesis

