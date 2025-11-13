Conmoción en el mundo porque Brasil no llevaría a Neymar al Mundial: “Tienes que dejar de ganar plata”

Una nueva convocatoria de la Selección de Brasil para una fecha FIFA y Neymar sigue sin aparecer. ¿Qué pasa? Ya se filtró la razón por la que ‘Ney’ no iría al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y la conmoción llegó al mundo del fútbol.

Neymar sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda el 17 de octubre de 2023 en la derrota de Brasil contra Uruguay por 2-0 en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Desde ese momento, empezó una dura recuperación que encontró un gran obstáculo.

A pesar de que Neymar fue convocado por Dorival Júnior, el DT de Brasil antes de que llegara Carlo Ancelotti, para los partidos de Eliminatorias en marzo de 2025 contra Colombia y Argentina, el crac brasileño salió de la convocatoria porque no estaba en buena condición física. ¿Qué está pasando?

Brasil no llevaría a Neymar al Mundial por esta insólita razón

Neymar podría perderse con Brasil la Copa del Mundo 2026. (Foto: Getty Images)

“Soy muy amigo del fisioterapeuta de Neymar. Él ha hecho un muy buen trabajo de recuperación cuando él llegó. Cuando él comienza a jugar tiene un problema muy grande, tiene mucho compromiso social y mucho compromiso de publicidad, entonces le queda ir de un lado al otro. Entonces, él hace eso y cuando llega vuelven los problemas musculares que lo vuelven a afectar porque no tiene una regularidad que necesita. Saben qué le han dicho a él personalmente: ‘Si tú quieres jugar el Mundial tienes que dejar de ganar plata’“, confesó el exjugador colombiano Víctor Aristizábal.

La exigencia de Carlo Ancelotti a Neymar para volver a la Selección Brasil e ir al Mundial

En una conversación con la revista brasileña ‘Placar’, Carlo Ancelotti admitió que “todos queremos que Neymar recupere su mejor condición física. La Federación Brasileña de Fútbol (CBF), el entrenador, el cuerpo técnico de la selección, los jugadores esperan que Neymar pueda volver a su mejor nivel”. Con esta narrativa, el DT de la Selección Brasil fue claro al decir “que el fútbol de hoy exige muchas cosas. No solo talento, sino también condición física, intensidad“.

