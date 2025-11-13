¿Por qué no juegan Jude Bellingham y Phil Foden en Inglaterra vs. Serbia por las Eliminatorias UEFA?

En el marco de la Jornada 9 del Grupo K de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026, Inglaterra recibe a Serbia este jueves 13 de noviembre desde las 13:45 horas (Ciudad de México) en el Wembley Stadium de la ciudad de Londres. Mientras el local está clasificado al torneo, el visitante necesita ganar para poder entrar al Repechaje.

Para este encuentro, el estratega Thomas Tuchel no contará en el equipo titular con Jude Bellingham y Phil Foden, que integrarán el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que las suplencias de los jugadores del Real Madrid y Manchester City son meramente tácticas.

¿Quiénes serán los reemplazos de Jude Bellingham y Phil Foden en Inglaterra vs. Serbia?

Con esta noticia, los volantes Marcus Rashford y Morgan Rogers serán titulares y tendrán la chance de mostrarse y sumar consideración con el entrenador, sobre todo pensando en la posibilidad de ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo 2026.

¿Cuál será la alineación de Inglaterra vs. Serbia sin Jude Bellingham y Phil Foden?

Sin Jude Bellingham y Phil Foden el conjunto blanco formará de la siguiente manera en su encuentro contra los serbios: Pickford; James, Konsa, Stones, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Rogers, Rashford; y Kane.

