Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Quedan ocho meses para el evento internacional que paraliza el mundo, con el agregado que ahora tendrá a 48 selecciones participantes.

Como en todo torneo, siempre suele haber equipos que llegan mejor preparados o que sostienen un nivel que los coloca entre los favoritos para quedarse con el certamen. En este caso, quien opinó al respecto fue el alemán Thomas Tüchel, actual entrenador de la Selección Inglesa, que dio a sus principales candidatos.

Así lo manifestó en diálogo con Ge Globo: “Considero a Brasil, Argentina y España como los grandes favoritos”. De esta manera dejó a otros grandes equipos como Francia o Portugal. Incluso también a la propia selección que también dirige.

Precisamente, sobre los Three Lions, afirmó: “Nos considero aspirantes. Primero necesitamos clasificarnos y en eso estamos totalmente concentrados. Llegaremos como aspirantes, pero para lograrlo, debemos llegar como clasificados”.

Inglaterra aún no se clasificó para el torneo del año que viene, pero es cuestión de tiempo, ya que es el único equipo que ganó sus 5 partidos en el Grupo K. Con 15 unidades, lidera holgadamente. Con 8, lejos, le sigue Albania como único escolta, quien compite por el segundo lugar con Serbia, que tiene 7 puntos.

¿Cómo está siendo el ciclo de Thomas Tüchel en Inglaterra?

En lo que respecta a este ciclo corto que inició en 2024, el ex DT del Bayern Múnich, Chelsea, entre otros, lleva dirigidos apenas 7 partidos con los británicos, donde cosechó 6 victorias y apenas una derrotas, obteniendo un 85,71% de efectividad.

