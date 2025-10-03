Hipnótico: el video viral de la esfera de Las Vegas para presentar el balón del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 de la FIFA está cada vez más cerca. Aunque todavía faltan varios meses para el inicio de la competencia, ya se empieza a respirar aire mundialista, tanto así que en las últimas horas se dio a conocer el balón oficial para el torneo más importante de selecciones que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Como de costumbre, el diseño y confección del esférico estuvo a cargo de Adidas; pero lo que sí se salió de lo normal fue la manera de presentarlo. La marca alemana, en conjunto con la FIFA, utilizaron la famosa esfera de Las Vegas para dar a conocer el nuevo balón llamado ‘Trionda‘.

Previamente se había utilizado la esfera para mostrar los balones de las ediciones anteriores, dejando como incógnita el de 2026. Sin embargo, este jueves 2 de octubre se reveló el nuevo diseño en el mismo lugar y el video del momento se viralizó rápidamente en redes sociales.

El significado de ‘Trionda’, el balón oficial del Mundial 2026

La FIFA le dedicó un artículo al nuevo balón en su página web y escribió al respecto: “El sugerente nombre de TRIONDA rinde homenaje al hecho de que, por primera vez, tres países —Canadá, México y Estados Unidos— se unirán para albergar la Copa Mundial de la FIFA”.

Trionda junto a la Copa del Mundo (Foto: @adidasfootball)

Asimismo, explicaron su diseño: “El llamativo diseño del esférico presenta un patrón rojo, verde y azul que rinde homenaje a los tres países coanfitriones, mientras que la novedosa construcción a partir de cuatro paneles con fluidas figuras geométricas reproduce las ondas a las que hace referencia su nombre. Estos paneles confluyen para formar un triángulo en el centro del balón, en referencia a la histórica unión de los tres países anfitriones”.

Por último, la FIFA resaltó: “La pelota está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos. Los destellos dorados son un homenaje al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y recalcan la importancia del escenario que brinda la competición principal de la organización”.