Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia, denuncia la ventaja que México tendrá en el Mundial

La Selección Colombia enfrentará a México en el primero de los partidos amistosos que jugará en la fecha FIFA de octubre y fue inevitable que al entrenador Néstor Lorenzo no le preguntaran por los anfitriones del Mundial 2026. Ahí llegó la denuncia contra la ventaja que tendrán Estados Unidos, Canadá y México.

¡Oh, oh! Mientras que Colombia clasificó de manera directa a la próxima Copa del Mundo al terminar en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas, la selección mexicana obtuvo su cupo al ser uno de los tres países anfitriones. Sin embargo, Lorenzo no dudó en destacar el nivel del equipo mexicano.

“No jugó eliminatoria, pero viene de ganar la Copa Oro, o sea que eso le da una categoría de lo mejor de Concacaf. Ha sido el mejor de Concacaf. Por otro lado, tiene un técnico (Javier Aguirre) al que conozco, que es un hombre con muchísima experiencia mundialista, que no deja nada ligado al azar y que también arma buenos grupos. En ese sentido, va a aprovechar al máximo la calidad del jugador mexicano que todos sabemos que está en un muy buen nivel”, sostuvo Néstor Lorenzo antes de hacer una denuncia pública.

Lorenzo denunció la ventaja que México tendrá en el Mundial 2026

Néstor Lorenzo, Santiago Giménez y Johan Vásquez. (Foto: Getty Images)

En la conferencia de prensa del 10 de octubre, el periodista Pedro Silva, de Televisa, le preguntó a Lorenzo por el nivel futbolístico que tendrán los tres anfitriones del Mundial 2026 y el DT de la Selección Colombia no dudó en hacer una denuncia pública: “Sin dudas es el nivel futbolístico que traen, nada cambia demasiado en un mes del Mundial. El hecho de ser cabeza de serie ya les da una ventaja, el hecho de ser locales también, y creo que son tres selecciones distintas que tienen cosas similares, pero que son muy distintas. Canadá se basa mucho más en la intensidad, México en el juego y Estados Unidos es una mezcla un poquito de las dos. Es una lectura rápida y ligera”.

¿Cuándo es el sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

Con la premisa que Néstor Lorenzo instaló sobre la ventaja que tendrá México al ser local y cabeza de serie, hay más picante para saber si la Selección Colombia quedara en el mismo grupo del equipo azteca. Esto se sabrá el viernes 5 de diciembre a las 12:00 ET cuando se realice el sorteo del Mundial 2026.

