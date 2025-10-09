¿Por qué el Mundial de Arabia Saudita 2034 se jugaría en 2035?

El Mundial 2026 todavía no comenzó y ya hay una información sobre la Copa del Mundo 2034 que sacude a los aficionados del futbol. En diciembre, la FIFA confirmó a Arabia Saudita como sede de la cita mundialista de 2034 durante el Congreso Extraordinario celebrado en Zúrich, Suiza. Sin embargo, ahora se dio a conocer que dicha edición podría cambiar de año.

Normalmente, las Copas del Mundo se disputan cada cuatro años y suelen comenzar en junio. Sin embargo, el último Mundial de Qatar comenzó a fines de noviembre para evitar el verano en Medio Oriente. Esto mismo estaba estipulado para Arabia Saudita 2034, pero la prensa internacional adelantó que esta edición podría pasarse para 2035.

¿Por qué el Mundial de Arabia Saudita 2034 podría disputarse en 2035?

El medio The Athletic informó este jueves que el Mundial de Arabia Saudita se podría jugar en 2035 en vez de 2034 por un motivo religioso. Por un lado, ya se sabía que la idea era que empezara en noviembre, tal como Qatar 2022. Sin embargo, ahora el citado portal informó que la FIFA tiene como objetivo evitar noviembre y diciembre, meses en los que se celebrará el Ramadán. En este contexto, el inicio se postergaría hasta 2035.

¿Qué es el Ramadán?

El Ramadán es el noveno mes del calendario islámico y uno de los más sagrados para los musulmanes, ya que conmemora el momento en que el profeta Mahoma recibió las primeras revelaciones del Corán. Durante este periodo, los creyentes practican el ayuno desde el amanecer hasta el anochecer, absteniéndose de comer, beber, fumar y mantener relaciones como forma de purificación espiritual y autocontrol. Además del ayuno, se fomenta la oración, la lectura del Corán, la caridad y el fortalecimiento de la fe y la comunidad.