Quién es Ayyoub Bouaddi: dónde juega, perfil y presente de la joya de Marruecos en el Mundial 2026

Ayyoub Bouaddi llega a la Copa del Mundo como una de las apuestas jóvenes más serias de Marruecos, con minutos reales en el Lille y rodaje inmediato antes del debut ante Brasil.

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El nombre de Ayyoub Bouaddi no aparece en el Mundial 2026 por simple proyección. A sus 18 años, el mediocampista del Lille ya aterriza en el torneo con una carga competitiva poco común para su edad y con una lectura bastante clara alrededor de su juego.

Marruecos abrió su camino mundialista ante Brasil en el MetLife Stadium, en un partido que culminó 1-1. Ahí aparece Bouaddi como una de las caras nuevas más interesantes del equipo africano, no por cuota goleadora ni por cartel de estrella ofensiva, sino por algo más difícil de encontrar en un juvenil: equilibrio, lectura y madurez para sostener el mediocampo.

Por eso su nombre empezó a sonar con fuerza antes del torneo. Bouaddi ya venía sumando titularidades con su selección y, además, su crecimiento en Francia dejó de ser una promesa abstracta. Hoy es un mediocampista que compite de verdad, con continuidad en la élite y con un perfil que encaja muy bien en partidos grandes.

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Biografía y orígenes: ¿de dónde es y cuántos años tiene Ayyoub Bouaddi?

Edad: 18 años.

18 años. Fecha de nacimiento: 2 de octubre de 2007.

2 de octubre de 2007. Lugar de nacimiento: Senlis.

Senlis. Club actual: Lille .

. Posición: mediocampista central.

mediocampista central. Otra zona natural: también puede actuar como volante de contención.

también puede actuar como volante de contención. Selección: eligió representar a Marruecos , país de origen de sus padres.

eligió representar a , país de origen de sus padres. Paso previo internacional: había jugado en selecciones juveniles de Francia.

Bouaddi nació en Senlis y muy pronto se perfiló como un volante con más peso en la construcción y la recuperación que en los números ofensivos. Su lugar natural está en el centro del campo, donde puede ordenar la circulación, corregir sin balón y darle continuidad a la salida del equipo.

En el Lille lo fueron moldeando justamente en esa zona. No se trata de un mediocampista de jugadas de fantasía, sino de un futbolista que suele hacer mejor al equipo desde la lectura de juego, los apoyos y la agresividad medida para recuperar. Ese perfil explica por qué hoy se le mira como una pieza de estructura más que como una aparición pasajera.

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Ayyoub Bouaddi fue pieza clave en el empate de Marruecos y Brasil. (GETTY IMAGES)

Su decisión internacional también marcó un punto importante antes del Mundial. Después de pasar por las juveniles de Francia, Bouaddi optó por representar a Marruecos, la selección vinculada al origen familiar de sus padres. Además, dejó claro que asumió esa elección con orgullo, una señal fuerte en un contexto donde el proyecto deportivo marroquí viene captando talento joven con ambición real.

El salto que lo puso en la conversación antes del Mundial 2026

Primer contrato profesional: agosto de 2023 con el Lille .

agosto de 2023 con el . Debut oficial: 5 de octubre de 2023 ante el KÍ Klaksvík en la Europa Conference League .

5 de octubre de 2023 ante el en la . Edad en ese estreno: 16 años.

16 años. Apariciones oficiales con el Lille: 96.

96. Hito europeo: el 2 de octubre de 2024, en su cumpleaños 17, fue titular ante el Real Madrid en la Champions League.

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El ascenso de Bouaddi fue rápido, pero no improvisado. El Lille le dio su primer contrato profesional en agosto de 2023 y apenas unos meses después lo lanzó al escenario oficial. El debut ante el KÍ Klaksvík en la Europa Conference League llegó cuando todavía tenía 16 años, una señal de confianza que no suele regalarse en un club que compite fuerte en Francia y en Europa.

A partir de ahí, dejó de ser solo una promesa de potencial. Las 96 apariciones oficiales que ya acumula con el club muestran continuidad, exposición y una madurez competitiva que lo puso en el radar bastante antes de esta Copa del Mundo.

El hito ante el Real Madrid terminó de empujar su nombre a una conversación más amplia. Ser titular en la Champions League el día de su cumpleaños 17 no es un dato decorativo; es la clase de antecedente que explica por qué llega al Mundial con atención internacional y como una de las apuestas jóvenes más atractivas de Marruecos.

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Estadísticas y presente en Lille

Ligue 1 2025: 30 partidos.

30 partidos. Titularidades en Ligue 1 2025: 28.

28. Minutos en Ligue 1 2025: 2321.

2321. Goles: 0.

0. Asistencias: 1.

1. Tiros: 15.

15. Tiros al arco: 5.

5. Calificación promedio: 6.6.

6.6. Entradas: 28.

28. Despejes: 48.

48. Tarjetas amarillas: 7.

7. Actividad europea reciente: también sumó minutos con el Lille en la UEFA Europa League 2025 .

también sumó minutos con el en la . Progresión en Ligue 1:

2023: 9 partidos y 131 minutos.

9 partidos y 131 minutos. 2024: 24 partidos, 11 titularidades y 1149 minutos.

24 partidos, 11 titularidades y 1149 minutos. 2025: 30 partidos, 28 titularidades y 2321 minutos.

Los números de Bouaddi en el Lille sostienen una lectura muy concreta: su valor está en la continuidad y en el trabajo del mediocampo, no en la estadística ofensiva. En la Ligue 1 2025 jugó 30 partidos, fue titular en 28 y superó los 2300 minutos, una carga muy alta para un futbolista de su edad.

Su registro estadístico también marca el tipo de jugador que es. No hizo goles y solo dio una asistencia, pero registró 28 entradas y 48 despejes, además de mantener presencia constante en la estructura del equipo. Así se entiende mejor su perfil: Bouaddi no necesita aparecer en el marcador para justificar su lugar.

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La progresión dentro del club también es clarísima. Pasó de 9 partidos y 131 minutos en 2023 a 24 encuentros y 1149 minutos en 2024, hasta llegar a una campaña 2025 en la que prácticamente se instaló como titular habitual. Ese crecimiento no fue por emergencia ni por rotación ocasional; fue una consolidación real.

En paralelo, también tuvo actividad en la UEFA Europa League 2025, otra señal de que el Lille ya lo usa en contextos de exigencia alta. Su presente, entonces, no se apoya en una racha corta, sino en una temporada completa de protagonismo creciente.

El camino de Ayyoub Bouaddi con Marruecos

Decisión internacional: eligió representar a Marruecos antes del torneo.

eligió representar a antes del torneo. Mensaje público: expresó su orgullo por jugar para el país.

expresó su orgullo por jugar para el país. Lista final del Mundial: apareció entre los 26 convocados el 26 de mayo de 2026 .

apareció entre los 26 convocados el . Debut con la selección absoluta: titular en el 4-0 sobre Madagascar en Rabat .

titular en el sobre en . Minutos en ese estreno: salió al descanso.

salió al descanso. Siguiente amistoso: volvió a ser titular en el 1-1 ante Noruega el 7 de junio de 2026 .

volvió a ser titular en el ante el . Registro ante Noruega: jugó 53 minutos y sumó 3 entradas.

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La llegada de Bouaddi a Marruecos no fue una ocurrencia de último momento. Su decisión internacional ya estaba encaminada antes del Mundial y el propio mediocampista dejó una frase que resume bien el momento: se dijo orgulloso de representar a Marruecos. Ahí aparece una parte importante de la historia, porque su convocatoria no solo responde al talento, sino también a una apuesta mutua entre jugador y selección.

La lista final de 26 futbolistas publicada el 26 de mayo de 2026 confirmó su presencia en su primera Copa del Mundo. Desde ahí, el cuerpo técnico empezó a darle rodaje concreto en la preparación inmediata, algo que cambia bastante la lectura sobre su lugar real en el plantel.

El Mundial 2026 espera encontrar una nueva figura. (GETTY IMAGES)

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El 3 de junio fue titular en el 4-0 sobre Madagascar en Rabat y salió al descanso dentro de una rotación pensada para repartir minutos. Unos días después, repitió desde el arranque en el 1-1 ante Noruega del 7 de junio, donde jugó 53 minutos y registró 3 entradas.

Ese recorrido reciente lo deja bastante claro. Bouaddi no llegó al Mundial como apuesta aislada ni como nombre de futuro guardado para después; aterrizó con minutos inmediatos, confianza del cuerpo técnico y señales claras de integración competitiva.

¿Qué rol puede tener con Marruecos en el Mundial 2026?

El contexto del torneo ayuda a ubicarlo mejor. Marruecos abrió su Mundial ante Brasil en el MetLife Stadium, en un estreno de máxima exigencia que llegó a estar 1-1 durante el desarrollo del partido. Después de ese arranque, al equipo marroquí todavía le quedan los cruces ante Escocia el 20 de junio y Haití el 25 de junio.

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Bouaddi entra en ese escenario como un mediocampista de equilibrio. Sus minutos recientes, su producción en el Lille y lo que mostró en los amistosos previos dibujan a un volante más valioso por recuperación, lectura, circulación y transición que por goles o último pase. Es un jugador para sostener el ritmo del equipo, no para monopolizar los reflectores.

Por eso varias miradas previas al torneo lo colocaron como posible revelación de Marruecos y como uno de los jóvenes a seguir en toda la Copa del Mundo. No porque ya sea una superestrella ofensiva consolidada, sino porque combina algo que pesa mucho en este nivel: juventud con madurez competitiva.

Su rol, entonces, parece bastante definido. Puede ser titular o una pieza de rotación importante en la medular, pero en ambos casos su aporte apunta al mismo lugar: dar orden, recuperar y conectar líneas en una selección que ya tiene otros focos más vistosos en ataque. Esa es la clave de su presente mundialista.

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En síntesis