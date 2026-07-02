Quién es Glenn Nyberg, el árbitro de España vs. Austria por los 16vos de Final del Mundial 2026

Un árbitro sueco estará a cargo de la justicia en el duelo entre europeos: España y Austria buscan un lugar en los Octavos de Final.

España y Austria se enfrentan por los 16avos de Final del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos. Los dirigidos por Luis de la Fuente, candidatos a quedarse con el título, tendrán una difícil prueba contra otra nación europea. Y para impartir justicia en este duelo habrá un árbitro de experiencia.

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FIFA designó a Glenn Nyberg para hacerse cargo de que se cumpla el reglamento en California durante el choque entre españoles y austríacos. El colegiado sueco ya estuvo en la victoria 1-0 de Ghana frente a Panamá y en el triunfo 2-0 de Costa de Marfil ante Curazao. Esta será su tercera presentación.

Perfil profesional del árbitro sueco Glenn Nyberg

Nacido en Säter, Suecia, el 12 de octubre de 1988. A sus 37 años se encuentra dirigiendo por primera vez en una justa mundialista. De los mencionados Panamá 0-1 Ghana y Curazao 0-2 Costa de Marfil a su tercera aparición en este certamen: impartirá justicia en el SoFi Stadium de Los Angeles, en un partido que definirá el futuro de las dos naciones europeas en el torneo más importante.

Glenn Nyberg cuenta con experiencia comprobada dentro del Viejo Continente. Dentro de los 479 partidos que lleva dirigidos en toda su carrera profesional, 256 son al frente de los juegos de Allsvenskan, la primera categoría de su país natal. Es el gran referente actual del arbitraje sueco y tiene un estilo moderado para mostrar tarjetas en este tipo de competiciones, sabiendo llevar el desarrollo sin polémicas ni discusiones con los futbolistas que integran cada plantel.

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Glenn Nyberg dirige su tercer partido mundialista en España vs. Austria (Getty Images)

Las estadísticas principales de la carrera de Glenn Nyberg

479 partidos dirigidos

1473 tarjetas amarillas mostradas

30 futbolistas expulsados de forma directa

88 penales pitados

La terna arbitral completa para España vs. Austria

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Árbitro principal: Glenn Nyberg (Suecia)

Glenn Nyberg (Suecia) Asistente 1: Mahbod Beigi (Suecia)

Mahbod Beigi (Suecia) Asistente 2: Andreas Soderkvist (Suecia)

Andreas Soderkvist (Suecia) Cuarto árbitro: Dahane Beida (Mauritania)

Dahane Beida (Mauritania) Quinto árbitro: Elvis Noupue (Camerún)

Elvis Noupue (Camerún) VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Tomasz Kwiatkowski (Polonia) AVAR: Fedayi San (Suiza)

Fedayi San (Suiza) SVAR: Shaun Evans (Australia)

En síntesis