Quién es Glenn Nyberg, el árbitro de España vs. Austria por los 16vos de Final del Mundial 2026

España y Austria se enfrentan por los 16avos de Final del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos. Los dirigidos por Luis de la Fuente, candidatos a quedarse con el título, tendrán una difícil prueba contra otra nación europea. Y para impartir justicia en este duelo habrá un árbitro de experiencia.
FIFA designó a Glenn Nyberg para hacerse cargo de que se cumpla el reglamento en California durante el choque entre españoles y austríacos. El colegiado sueco ya estuvo en la victoria 1-0 de Ghana frente a Panamá y en el triunfo 2-0 de Costa de Marfil ante Curazao. Esta será su tercera presentación.
Perfil profesional del árbitro sueco Glenn Nyberg
Nacido en Säter, Suecia, el 12 de octubre de 1988. A sus 37 años se encuentra dirigiendo por primera vez en una justa mundialista. De los mencionados Panamá 0-1 Ghana y Curazao 0-2 Costa de Marfil a su tercera aparición en este certamen: impartirá justicia en el SoFi Stadium de Los Angeles, en un partido que definirá el futuro de las dos naciones europeas en el torneo más importante.
Glenn Nyberg cuenta con experiencia comprobada dentro del Viejo Continente. Dentro de los 479 partidos que lleva dirigidos en toda su carrera profesional, 256 son al frente de los juegos de Allsvenskan, la primera categoría de su país natal. Es el gran referente actual del arbitraje sueco y tiene un estilo moderado para mostrar tarjetas en este tipo de competiciones, sabiendo llevar el desarrollo sin polémicas ni discusiones con los futbolistas que integran cada plantel.
Glenn Nyberg dirige su tercer partido mundialista en España vs. Austria (Getty Images)
Las estadísticas principales de la carrera de Glenn Nyberg
- 479 partidos dirigidos
- 1473 tarjetas amarillas mostradas
- 30 futbolistas expulsados de forma directa
- 88 penales pitados
La terna arbitral completa para España vs. Austria
- Árbitro principal: Glenn Nyberg (Suecia)
- Asistente 1: Mahbod Beigi (Suecia)
- Asistente 2: Andreas Soderkvist (Suecia)
- Cuarto árbitro: Dahane Beida (Mauritania)
- Quinto árbitro: Elvis Noupue (Camerún)
- VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)
- AVAR: Fedayi San (Suiza)
- SVAR: Shaun Evans (Australia)
En síntesis
- Glenn Nyberg arbitrará el partido entre España y Austria del Mundial 2026.
- SoFi Stadium albergará este duelo de 16avos de final en Los Ángeles, California.
- 479 partidos dirigió el árbitro en su carrera, sacando 1473 amarillas y 30 rojas.