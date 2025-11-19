A tan sólo dos semanas del sorteo del Mundial 2026 y con la mayoría de las selecciones participantes confirmadas, te traemos una alternativa muy entretenida y práctica para adivinar los resultados del evento: el simulador del sorteo de la fase de grupos, donde podrás predecir qué rivales le tocarán a tu equipo en la primera ronda del certamen.

En primer lugar, es importante tener en cuenta que la Selección Mexicana irá al ‘bolillero 1’ por ser anfitrión de la Copa del Mundo: le tocará un rival del ‘bombo 2’, un rival del ‘bombo 3’ y un rival del ‘bombo 4’. Todos los cabezas de serie irán al primer bolillero, todos los que ingresan por repechaje irán al cuarto bolillero, y el resto se acomodará en los del medio ordenados por Ránking FIFA.

Los bolilleros del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026:

El mejor simulador del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026:

La mejor calculadora para el sorteo de la fase de grupos es el FIFA World Cup 2026 Simulator, una herramienta de predicciones que permite probar distintos escenarios posibles que pueden surgir del evento que se celebrará el próximo 5 de diciembre. El sitio presenta una interfaz muy clara que facilita el uso dinámico de la página al usuario, que rápidamente puede jugar y adivinar el grupo de su equipo.

Cómo funciona el simulador del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026:

1) Ingresar al siguiente enlace para acceder a la herramienta de calculadora de escenarios.

2) Te encontrarás con el siguiente menú, donde debes posicionarte en la solapa ‘Group Draw’ y luego cliquear la opción “Start Group Draw”, para indicarle a la herramienta que comience a combinar aleatoriamente a los equipos en sus respectivos grupos, siempre bajo las normativas de FIFA para el sorteo de la Copa del Mundo (uno por bolillero, confederaciones que no pueden compartir zona, etcétera).

3) Una vez realizado el paso dos, la herramienta habrá realizado de inmediato la acción deseada y podrás ver los grupos sorteados. Cabe aclarar que este simulador, para hacer más interactivo el juego, pronostica automáticamente a los equipos del bolillero 4 (los que aún no están definidos ya que deben jugar repechaje) por medio de la predicción una IA, para no tener que mencionar “equipo a confirmar” y brindar una opción más agradable a los usuarios.

4) Luego de esta simulación inicial, el juego brinda la posibilidad de volver a simular los grupos. Para ello, tienes que pulsar la opción ‘Re-run Draw’ que figura en el rectángulo azul en la parte superior del portal, por encima de los grupos sorteados. Podrás hacerlo las veces que quieras hasta encontrarte con el escenario más deseado.