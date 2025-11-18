Qué pasa si Dinamarca gana, empata o pierde ante Escocia por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026

Este martes se empiezan a definir más equipos clasificados al Mundial 2026 y uno de los partidos más interesantes de la jornada es el que disputarán Dinamarca y Escocia.

Publicidad

Publicidad

Los daneses vienen de empatar de manera inesperada ante Bielorrusia en su último compromiso, un 2-2 que dejó sorprendido a todo el continente y que significó el primer punto de los bielorrusos en toda la eliminatoria. Por su parte, Escocia dejó pasar una enorme oportunidad en la fecha pasada, cayendo por 3-2 ante Grecia y complicando sus aspiraciones.

Con este panorama, el duelo de hoy será decisivo para determinar cuál de las dos selecciones obtiene el pase directo al Mundial. Desde las 13:45 hs de la CDMX, ambos se medirán en el histórico Hampden Park, donde Escocia intentará aprovechar el apoyo de su afición y Dinamarca buscará reaccionar tras su última presentación.

¿Qué pasa si Dinamarca gana?

Si Dinamarca logra quedarse con los tres puntos como visitante, asegurará el primer lugar de la tabla de posiciones y, con ello, su clasificación directa al Mundial 2026. A los daneses les basta una victoria para evitar cualquier tipo de cálculo y sellar su boleto sin depender de otros resultados.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasa si Dinamarca empata ante Escocia?

El empate también juega a favor de Dinamarca. Con 11 puntos en la cima del grupo, una igualdad les permite mantenerse en lo más alto. Escocia, que marcha segunda, no se vería beneficiada con un solo punto y quedaría sin posibilidades de clasificar directo, por lo que este resultado mantiene a los daneses rumbo al Mundial sin sobresaltos.

ver también ¿Qué resultado necesita Turquía para mandar a España al repechaje rumbo al Mundial 2026?

¿Qué pasa si Dinamarca pierde ante Escocia?

Si Escocia consigue el golpe en su estadio y se impone frente a su gente, enviará a Dinamarca directamente al repechaje. Los tres puntos serían suficientes para que los escoceses logren un boleto histórico hacia el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, dejando a los daneses sin la plaza directa y obligados a jugar una instancia más.