El sorteo del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en Washington D.C., en un evento que paralizará al mundo del futbol por conocer cómo quedará la Fase de Grupos del torneo. Un evento que será seguido por millones de espectadores alrededor del mundo.

Combinando deporte, entretenimiento y espectáculo como nunca antes, el espectáculo revelará los emparejamientos de la primera Copa del Mundo con 48 equipos, marcando el inicio de una nueva era para el fútbol mundial. Para ello, la casa madre del futbol mundial prepara un evento con cambios.

La leyenda del futbol inglés y excapitán de Inglaterra, Rio Ferdinand, uno de los defensas más exitosos de su generación, dirigirá el sorteo, con la asistencia de la galardonada comentarista internacional Samantha Johnson. Pero además, habrá invitados especiales.

Lo que más llama la atención en el escenario estará un elenco extraordinario de íconos del fútbol americano, el baloncesto, el béisbol y el hockey sobre hielo, que poco tienen que ver con un evento de futbol. Todos ellos estarán en los bolilleros sacando a cada uno de los equipos.

El siete veces campeón del Super Bowl de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Tom Brady; el miembro del Salón de la Fama de la Liga Nacional de Hockey (NHL) y cuatro veces campeón de la Copa Stanley, Wayne Gretzky; el siete veces All-Star de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York; y el cuatro veces campeón de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y miembro del Salón de la Fama, Shaquille O’Neal.

¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026?

Argentina : 14:00

: 14:00 Bolivia : 13:00

: 13:00 Chile : 14:00

: 14:00 Colombia : 12:00

: 12:00 Costa Rica : 11:00

: 11:00 Ecuador : 12:00

: 12:00 Honduras : 11:00

: 11:00 México : 11:00

: 11:00 Panamá : 12:00

: 12:00 Perú : 12:00

: 12:00 Paraguay : 14:00

: 14:00 Uruguay : 14:00

: 14:00 Venezuela: 13:00

